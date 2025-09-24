Ciclo escolar 2026 en Río Negro: este viernes cierran las inscripciones para nivel inicial, primario y secundario

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos comunicó que el plazo para las inscripciones para el ciclo escolar 2026 en Río Negro termina este viernes 26 de septiembre. Las inscripciones, que comenzaron el 15 de septiembre, incluyen los niveles inicial (sala de 4 años), primario y secundario.

Ciclo escolar 2026 en Río Negro: todo lo que necesitas saber

La convocatoria apunta a los estudiantes que ingresan por primera vez a los siguientes niveles del sistema educativo público:

Nivel Inicial: niños y niñas que ingresan a sala de 4 años .

niños y niñas que ingresan a . Nivel Primario: quienes cursarán el primer grado .

quienes cursarán el . Nivel Secundario: estudiantes que inician el primer año.

El proceso de inscripción varía según el nivel y la procedencia del estudiante (si viene de una escuela pública o privada):

Nivel Inicial: las familias deben acercarse directamente a los jardines de infantes o a las escuelas primarias que tienen salas de nivel inicial para solicitar y completar la planilla de inscripción.

Nivel Primario: los y las estudiantes que cursan sala de 5 en escuelas públicas recibirán la planilla de sus docentes. Deberán completarla y entregarla en la escuela primaria que eligieron como primera opción. Quienes provienen de instituciones privadas deben dirigirse a la supervisión escolar correspondiente.