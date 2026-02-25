La CGT marchará si el Senado aprueba la reforma laboral y presentará un amparo por “inconstitucional”

La cúpula de la CGT resolvió este miércoles concretar una marcha el lunes próximo para acompañar una presentación judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado apruebe esa norma en la sesión del viernes. Así lo resolvió la mesa chica después de una reunión que se llevó a cabo en la sede de UPCN.

La CGT anticipa una batalla judicial contra la reforma laboral

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo el triunviro Jorge Sola al finalizar el encuentro.

El dirigente sostuvo que el próximo lunes habrá una “movilización» hacia Plaza Lavalle, frente a los tribunales, ”acompañando la petición a la Justicia».

El encuentro tuvo lugar en la sede de UPCN, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, hacía de anfitrión. Convocaron los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

En la CGT buscarán hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo.

NA