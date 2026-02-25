Reforma Laboral: un senador libertario anticipó que volverán a plantear cambios en las licencias por enfermedad

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, afirmó que La Libertad Avanza insistirá en modificar las licencias por enfermedad en el marco de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Sostuvo que el punto eliminado “es algo menor en lo extenso y en lo bondadoso que es la ley”.

En declaraciónes a maedios, el senador nacional defendió el proyecto de modernización laboral y aseguró que la norma que se votará “no es de menor importancia”.

Reforma laboral y licencias médicas: la polémica que reabre el debate en el Senado

El legislador de La Libertad Avanza explicó: “Es verdad que ese artículo acusaba las enfermedades graves de alguna manera diferente, con lo cual se eliminó. Pero, de ninguna manera, la ley que se va a sancionar el viernes es de menor importancia”.

También anticipó que durante el período ordinario podría impulsarse una nueva iniciativa para revisar el esquema actual. “Con el correr del período ordinario va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema”, indicó.

El artículo 44 proponía reducir salarios al 50% o 75% durante enfermedades, pero fue eliminado.

Abdala remarcó que para LLA es prioritario avanzar sobre lo que definió como excesos en el uso de licencias. Apuntó a las “licencias exageradas y abusivas” que, según expresó, “sufren tanto en lo privado como en el sector público”.

Artículo 44, recorte salarial y rechazo social: qué cambia tras la marcha atrás

El debate se había concentrado en el artículo 44 del proyecto de reforma laboral. Ese apartado contemplaba recortes salariales durante las licencias por enfermedad, con pagos del 50% o 75% según la gravedad de la afección.

La propuesta generó rechazo sindical y cuestionamientos políticos. Finalmente, el oficialismo retiró el artículo y se mantuvo vigente el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantiza el pago del 100% de la remuneración durante las licencias médicas.

Con información de Agencia Noticias Argentinas