La chicana de Massa por la acusación de Milei contra su equipo, tras el debate: «La tos no me incomoda»

La ácida chicana de Massa tras la acusación de Milei contra su equipo durante el debate: "La tos no me incomoda"

El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, lanzó este lunes una nueva chicana hacia su contrincantes de La Libertad Avanza. Tras el debate presidencial de este domingo, Javier Milei denunció que miembros del equipo del postulante oficialista habían tosido para incomodarlo durante el cara a cara en la Facultad de Derecho de la UBA.

Sin embargo, el ministro de Economía no se quedó callado y decidió responder a las falsas acusaciones contra su equipo.

“Solo a aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos, a mí no”, aseveró Massa, durante una visita al Centro Operativo de Prevención de San Vicente junto al intendente local, Nicolás Mantegazza.

[AHORA] "A mí no me incomoda la tos de nadie": Massa cruzó a Milei y aseguró que el libertario fue a "escucharse a sí mismo" y se "quedó sin palabras" cuando se discutió la política de seguridad. https://t.co/0ItMUPA9PP pic.twitter.com/rr205SZvNM — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 13, 2023

Seguidamente, el referente del oficialismo también aprovechó para cuestionar la política que plantea La Libertad Avanza en cuanto a la tenencia de armas de fuego y remarcó que aquellas que están las armas que están “en poder de cada uno de los miembros de nuestras fuerzas de seguridad, son de la Constitución para defender la ley”.

“No quiero vivir en un país en el que nuestros hijos vayan al colegio con una pistola en la mochila, quiero vivir en uno en el que vayan con una computadora, y esa es la diferencia de los dos proyectos de país que se juegan el domingo. Yo les pido que sigamos trabajando juntos, hay mucho por hacer, hay problemas que resolver, no los negamos, los enfrentamos, porque esa es nuestra responsabilidad”, instó.

En este sentido, Massa, aunque sin nombrarlo directamente, cuestionó a Milei por haberse “quedado sin palabras” al momento de exponer sobre el tema seguridad, pero aclaró que “lo más grave es que sigue defendiendo la idea de la venta de armas en nuestra sociedad”.

“De alguna manera, en este camino que nos queda de aquí al domingo, quiero reiterar algo que dije ayer: a mí, a diferencia de otros, la tos de Malnatti no me incomoda, ni la tos de nadie. Cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos y a sus ciudadanos, no hay tos, no hay ruido. Solo a aquellos que se van a escuchar a ellos mismos les molesta la tos y el ruido, a mí no me molesta”, agregó.