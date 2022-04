La comunidad mapuche que resiste el desalojo en Ingeniero Jacobacci

Natividad Antual, integrante de la comunidad Carrilafquen, resiste en el predio ubicado al noroeste de Ingeniero Jacobacci, a días del desalojo que se llevó a cabo el primero de abril.

Su hermana, María Antual, acampa en el ingreso a ese territorio, acompañada por miembros de otras comunidades. Insisten con una mesa de diálogo.

En los últimos días, el defensor oficial Marcos Cicciarelo dio un paso al costado y la causa por desalojo fue tomada por los abogados Andrea Reile y Ezequiel Palavecino que asesoran también a otras comunidades en litigios judiciales.

“Mi hermana de 52 años permanece sola en territorio con custodia policial. Yo continúo con el acampe para solicitar que convoquen a una mesa de diálogo. Todavía no se logra porque los querellantes no quieren diálogo e insisten con el desalojo”, planteó María.

Tras una denuncia por usurpación en mayo de 2021, el juez Juan Pablo Laurence ordenó a los miembros de Carrilafquen restituir el campo al denunciante. Un juez de revisión confirmó la medida inicial en noviembre de ese mismo año. La defensa presentó una impugnación en dos ocasiones. Pero el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso en marzo y habilitó el desalojo que se concretó el primer viernes de abril, a cargo del fiscal Jefe Martín Lozada y los agentes de la Comisaría de Ingeniero Jacobacci.

“Seguiremos metiendo presión. A mí me sacaron engañada del predio porque en el momento del desalojo, el fiscal me convenció para venir a Jacobacci a una audiencia de mediación con mi defensor. Cosa que no pasó”, cuestionó la mujer de 37 años. Contó que al llegar a la Comisaría, le informaron que la comunicación con Cicciarelo no podría llevarse a cabo.

Insisten con la mesa de diálogo. Foto: gentileza

“Fue solamente una estrategia para sacarme del lugar. El fiscal me dijo que firmara una notificación, cosa que no hice. De todos modos, no me dejan entrar al territorio”, sostuvo.

María relató que su abuelo vivió en el lugar en conflicto y 20 años atrás, cuando se conformó la comunidad, volvieron a establecerse con animales. “Llegamos ahí porque es la única parte donde tenemos agua para los animales. Siempre estuvimos ahí solo que nunca nos establecimos”, mencionó.

Contó que “en 1977, un terrateniente que dijo ser el dueño de esas tierras le dejó a mi papá en un cuadradito de 500 por 500 hectáreas. Trató de vivir con 50 chivas y 30 ovejas. El lugar no daba ni para tener yeguarizos. En 2022 se recuperó parte del territorio”, manifestó. Aseguró que “el hombre que dice ser dueño se presentó el día del desalojo. Pedí hablar con él, pero nos dijeron que debían resguardarlo ya que podía ser agredido. Sin embargo, los agredidos fuimos nosotros”.