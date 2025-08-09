La construcción de una casa para pacientes de salud mental en Cutral Co ya tiene oferentes

Se hizo la apertura de los sobres con las ofertas para la construcción de un espacio habitacional compartido, destinado a personas en tratamiento de salud mental, que están en condiciones de ser externadas, aunque con respaldo terapéutico, en Cutral Co. Se levantará al sur del barrio Pueblo Nuevo y el presupuesto fijado es de $ 740.098.136.

La apertura de las ofertas se concretó en Casa de Gobierno y el proyecto que está en proceso licitatorio es para la construcción de los denominados Dispositivo de Inclusión Habitacional (DIH). «Son una deuda histórica que tenía la provincia en relación al abordaje de la salud mental y su transformación, desde la implementación de la ley de salud mental», explicó la directora de Salud Mental, Paula Alegría.

Se trata de una casa con apoyo para personas que han estado mucho tiempo institucionalizadas y hoy pueden volver, aunque con respaldo terapéutico. «Estas viviendas vienen a acompañar a esa transición. Son convivencionales, cada persona tendrá su propia habitación, el baño, tienen comedor compartido», subrayó la funcionaria.

En esta primera etapa, el gobierno provincial dispuso que haya uno de estos dispositivos en cada región. Ya funcionan cuatro en Neuquén. Les seguirán en Zapala y en Chos Malal.

El espacio estará al sur del barrio Pueblo Nuevo

En Cutral Co, la comuna dispuso el terreno -ubicado en las calles José de Méndez y Pedro Ramos- del barrio Pueblo Nuevo. La obra se deberá ejecutar en un plazo de 210 días corridos y una superficie cubierta de 252 metros cuadrados.

La construcción tendrá en cuatro habitaciones individuales equipadas completamente, servicios sanitarios y espacios comunes. Con accesibilidad para personas con movilidad reducida. La propuesta total del proyecto abarca 322,60 metros cuadrados, y la ampliación futura incluirá dos habitaciones adicionales y dos baterías de baños para completar el proyecto.

En este DIH se desempeñarán profesionales especializados serán designados por concurso. Se requerirá enfermeros, psicólogos, licenciados en servicio social, técnicos en acompañamiento terapéutico y personal administrativo; y el equipamiento será dotado por el ministerio de Salud.

Se recordó que estas casas están destinadas a las personas con padecimiento mental, incluidas quienes tienen poblemas de adicciones y están en un tratamiento ambulatorio o en condiciones de ser externadas.

Para el acto de apertura estuvieron presentes el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset; la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; los ministros de Salud, Martín Regueiro; de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig y de Gobierno, Jorge Tobares; la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi.

Además de los intendentes de Cutral Co, Ramón Rioseco y de Plaza Huincul, Claudio Larraza; y el delegado de la Región Comarca, Rubén García, entre otros.