La convocatoria de Javier Milei a una mesa de diálogo genera dudas entre los gobernadores

Luego de las elecciones de Buenos Aires, el presidente Javier Milei convocó a una mesa de diálogo con gobernadores. Se trataría de un llamado que busca acercar posturas y encontrar consensos, sin embargo la propuesta generó dudas automáticas entre los gobernadores provinciales quienes no aseguraron su participación.

El que se mostró más reticente a la invitación fue el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, quien expresó abiertamente los motivos por los cuales los gobernadores desconfían de participar de la mesa de diálogo que convocó la Casa Rosada. «No son leones, son palomas de iglesia, porque cagan a los fieles. A mí me cagaron con obras y me cagaron en lo electoral, con candidatos que me destrozan», lanzó.

En el sitio Infobae revelaron que son varios los mandatarios que opinan de igual manera ya que entienden que después de más de un año de promesas sin cumplir, no hay por ahora «estímulos» para forjar alianzas con el Gobierno.

Con este panorama, el polo de los mandatarios de Provincias Unidas se preparan para una muestra de fuerza. El viernes, en la Sociedad Rural de Río Cuarto, los seis mandatarios se reunirán y se espera la total asistencia de Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Algunos de estos mandatarios felicitaron a Axel Kicillof por su triunfo en Buenos Aires.

El gobernador de Santa Fe, minutos después del anuncio de Manuel Adorni sobre una mesa de diálogo, lanzó en X: «La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia».

Cabe resaltar que Pullaro mantiene con el Gobierno una relación tensa, tiene buena relación con la ministra Patricia Bullrich, pero no así con el ala económica por fondos adeudados. Esta última situación se repite con otras provincias que también batallan con el Ejecutivo por más recursos.

¿Una mesa de diálogo rumbo al fracaso?

La mesa política que encabezará el presidente Javier Milei y Karina Milei, junto a Guillermo Francos y Santiago Caputo, llega en un momento inoportuno debido a que los gobernadores están en el medio de la campaña para las elecciones de octubre.

En cada distrito, el oficialismo provincial debe enfrentarse a las listas libertarias. Una mesa de diálogo a estas alturas podría ser contraproducente.

La victoria del peronismo en Buenos Aires puso a los gobernadores como un actor clave para estabilizar la política, después de la fuerte derrota que sufrió el oficialismo nacional.

«El foco tiene que ser crear una propuesta electoral por fuera de los libertarios y del peronismo. El PJ va a estar metido en las internas de Cristina Kirchner y La Cámpora contra Kicillof. Ese no tiene que ser nuestro lugar. Enfrente de Milei se tiene que crear algo nuevo, distinto y moderno, para tener un candidato presidencial competitivo para 2027″, opinó uno de los integrantes de Provincias Unidas, según Infobae.

Con información de Infobae

Continuidades y tensiones internas

Tras dos reuniones de Gabinete, Milei descartó cambios profundos en el Gobierno pese al resultado adverso. Martín Menem seguirá al frente de Diputados al menos hasta diciembre, y Eduardo “Lule” Menem continuará como subsecretario en Casa Rosada.

La decisión de sostener a Pareja y a los Menem desinfló las expectativas de renovación que habían surgido en sectores libertarios tras la derrota. «Es una vergüenza», lanzó un dirigente cercano a Santiago Caputo, que responsabiliza directamente al trío por la caída electoral en Buenos Aires.

Las críticas también se reflejaron en declaraciones públicas. «Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdes es por culpa tuya. Tenemos que hacer la autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo económico y ganar», dijo Agustín Romo, titular del bloque legislativo bonaerense.