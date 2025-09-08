Javier Milei y Luis Caputo se reunieron con el presidente del BID tras las elecciones de Buenos Aires

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

La reunión se llevó a cabo en la Casa Rosada y, según informaron en Infobae, el objetivo fue repasar la evolución de las operaciones vigentes entre Argentina y el BID. El encuentro se produjo en un contexto de agitación en los mercados financieros, con una suba del dólar y caídas en los bonos y acciones argentinas, tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia bonaerense.

Cabe resaltar que el BID es uno de los organismos internacionales que apoyó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en abril pasado y había prometido una serie de desembolsos hacia la Argentina: uno por 3.000 millones de dólares para este año y otro por 10.000 millones de dólares hasta 2028.

La relación entre Argentina y el BID

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó a mitad de año un plan de financiamiento de tres años para el país por un total de 10.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones de dólares se desembolsarán a lo largo de 2025.

El organismo se ha mostrado de acuerdo con el plan económico del Gobierno pero alertó sobre la fragilidad de la reservas y la falta de apoyo político para aprobar reformas en el Congreso.

El miércoles pasado la entidad compartió un comunicado donde informó «una hoja de ruta elaborada junto con el Gobierno argentino para apoyar al país a consolidar su transformación y fortalecer un modelo de desarrollo sostenido y resiliente».

Según la información brindada por el sitio Infobae, los fondos del BID fueron divididos en tres pilares: reformas fiscales y mejora de la administración tributaria; medidas para la «liberalización la economía para desbloquear la inversión privada»; y programas para acelerar la reducción de la pobreza.

Además de los desembolsos previstos del BID, también habrá pagos de intereses, lo que tendrá impacto en el poder del Gobierno ante el mercado cambiario. En lo que falta de septiembre está previsto pagos de vencimientos de deudas con organismos internacionales por unos 700 millones de dólares, lo cual podría hacer caer el poder del Palacio de Hacienda.

