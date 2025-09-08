Tras el revés electoral, Javier Milei busca ordenar la cúpula libertaria sin cambios inmediatos en el Gabinete

Tras el revés electoral en la Provincia, Milei reúne a su Gabinete y busca ordenar la interna oficialista. Foto: gentileza.

La primera reacción del Gobierno después de la derrota en la provincia de Buenos Aires fue reunir a toda la cúpula en la Casa Rosada. Javier Milei encabezó un encuentro de Gabinete que se prolongó durante más de dos horas y, en un hecho inusual, citó a los mismos ministros a una segunda reunión por la tarde. «No va a haber reestructuración», aseguró una fuente del oficialismo, aunque en Balcarce 50 admiten que el escenario está en plena revisión.

El revés bonaerense dejó expuestas las diferencias internas y abrió un debate sobre la estrategia rumbo a las elecciones de octubre. Dentro de la Casa Rosada reconocen que la hermana del Presidente, Karina Milei, y su mesa chica deberán redefinir el ordenamiento político del espacio, informó Infobae.

En la lectura postelectoral, dos nombres quedaron mejor posicionados: el asesor presidencial Santiago Caputo —que por primera vez acompañó a Milei en el escenario del búnker— y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien viene acumulando peso en la gestión. “El problema no es de nombres en el Gabinete, sino de coordinación política”, sintetizó un funcionario.

En cambio, Martín Menem y Sebastián Pareja, responsables del armado en Buenos Aires, fueron apuntados por la floja fiscalización y la falta de estructura territorial. Sin embargo, en el oficialismo relativizan las versiones de un posible desplazamiento. «No habrá purga, se trata de ordenar», deslizó un asesor.

La tensión con el «karinismo»

La influencia de Karina Milei sigue siendo decisiva. Pese a las críticas internas, no se esperan cambios drásticos en su círculo de confianza, que incluye a «Lule» Menem y Pareja. El recuerdo de 2023, cuando desplazó a Carlos Kikuchi para rearmar su equipo político, alimenta especulaciones, pero no hay señales de que repita ese movimiento.

En paralelo, desde el entorno de Martín Menem desmintieron un supuesto distanciamiento con el Presidente, luego de que circulara un video en redes sociales en el que Milei no lo abrazaba en público.

El desafío inmediato es recomponer la campaña de cara a las legislativas nacionales. Milei reconoció públicamente el traspié: «Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptar los resultados». El oficialismo apuesta a recuperar votantes que no participaron en las primarias y confía en superar el 40% en la próxima cita.

A la vez, el Gobierno busca tender puentes con gobernadores y actores políticos que hasta ahora se mantuvieron alejados, con el objetivo de garantizar apoyo en el Congreso para las reformas pendientes.

Luis Caputo, ministro de Economía, fue el único ausente en la reunión matinal

Luis Caputo, ministro de Economía, fue el único ausente en la reunión matinal, aunque por la tarde se sumó junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausilli. La conducción económica no sufrirá modificaciones, pese a la presión de los mercados para que se defina con mayor precisión la política cambiaria.