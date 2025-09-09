Martes agitado en Casa Rosada: Javier Milei convocó a una mesa política nacional y citó a gobernadores

Con la misma dinámica de lo ocurrido el lunes en Casa Rosada, este martes será una jornada agitada luego de las elecciones bonaerenses. El presidente Javier Milei convocó a dos encuentros, por una lado una mesa política nacional para analizar nuevas reconfiguraciones e «instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores«.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este lunes que el presidente Javier Milei «tomó la decisión de conformar una mesa política nacional». Esta nueva mesa de conducción será presidida por el propio Milei y estará conformada por su círculo de máxima confianza: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni.

Adorni también anunció que el Presidente «instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores«. La medida llega horas después de las durísimas críticas del gobernador de Salta, Gustavo Saenz, quien acusó al Gobierno de «cagarnos con las obras» y exigió «lealtad de ida y vuelta».

Según trascendió, una de las reuniones será por la mañana y la segunda se desarrollarán por la tarde.

Continuidades y tensiones internas

Tras dos reuniones de Gabinete, Milei descartó cambios profundos en el Gobierno pese al resultado adverso. Martín Menem seguirá al frente de Diputados al menos hasta diciembre, y Eduardo “Lule” Menem continuará como subsecretario en Casa Rosada.

La decisión de sostener a Pareja y a los Menem desinfló las expectativas de renovación que habían surgido en sectores libertarios tras la derrota. «Es una vergüenza», lanzó un dirigente cercano a Santiago Caputo, que responsabiliza directamente al trío por la caída electoral en Buenos Aires.

Las críticas también se reflejaron en declaraciones públicas. «Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdes es por culpa tuya. Tenemos que hacer la autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo económico y ganar», dijo Agustín Romo, titular del bloque legislativo bonaerense.