Las clínicas de Río Negro y Neuquén levantaron la suspensión de prestaciones al PAMI

La clínicas de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa levantaron este miércoles la suspensión de las prestaciones al PAMI, luego de que la obra social de los jubilados «abonó las prestaciones de internación y las prestaciones ambulatorias que vencieron en el mes de enero».



Según informaron las clínicas en un comunicado de prensa, las autoridades centrales se comprometieron también a empezar el trabajo en una “mesa técnica” para revisar «los valores retributivos de los servicios médicos que prestamos, en vistas a poder adecuar los mismos, en la medida de lo posible, de manera tal de darle viabilidad al sistema».



«Si bien no tenemos certeza, y ni siquiera una previsión aproximada, respecto de si se abonarán en término los próximos pagos, cuyos vencimientos operarán en los próximos días; como así tampoco sobre las conclusiones a que podremos arribar en el espacio de negociación abierto, consideramos responsable retomar la normal prestación de servicios», señalaron los prestadores del PAMI pasadas las 15 de este miércoles.

Desde las clínicas indicaron que la suspensión de la medida se aplicó en forma inmediata, «expectantes a que la situación de morosidad tienda a regularizarse. Y, de la misma manera, que los aranceles de las prestaciones puedan adecuarse a la realidad económica».



«Como conjunto de prestadores de la Patagonia, lamentamos los inconvenientes que esta situación genera en la población de afiliados de PAMI, comprometemos nuestros mejores esfuerzos en poder mantener la regularidad en las prestaciones médicas, de una manera responsable, en la medida en que podamos contar con el cumplimiento del Instituto en las condiciones necesarias para dar sustentabilidad al sistema», indicaron.

El comunicado lleva la firma de 15 instituciones de salud de Río Negro: Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, Imepa, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico Roca y Sanatorio Río Negro; y otras 4 de la provincia de Neuquén ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul, Clínica Pasteur.

También firmaron Clínica San Miguel, Clínica del Valle, Instituto Pueblo de Luis, Sanatorio de la Ciudad, Instituto Cardiovascular Rawson, por Chubut. Y por La Pampa suscribieron el comunicado el Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo, Clínica Regional, Diagnostico Integral Medico, Clinica Santa Teresita, Fundacion Faerac.

Las razones que habían llevado a las clínicas a cortar el servicio

Según informaron las instituciones médicas el martes y ya habían adelantado semanas atrás, la medida se toma por “los críticos atrasos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles”.

La cancelación de las prestaciones incluía las prestaciones programadas y ambulatorias.

Las instituciones demandaron una regularización de la deuda acumulada por PAMI con cada una y una nuevo convenio con actualización de aranceles. Y remarcaron que el 40% de los ingresos de las clínicas y sanatorios corresponden al volumen de PAMI y los atrasos de la obra social genera riesgo de pago al personal.

Desde el PAMI aseguran que los plazos se cumplieron

Desde el PAMI indicaron ayer por la tarde a Diario RÍO NEGRO que “hoy (por ayer) salieron los pagos por todos los modulados de las provincias implicadas y el jueves (por hoy) se saldará la deuda que corresponde a especialistas. Esto dejaría los pagos al día y bajo los plazos establecidos”.

Y se remarcó desde la obra social que la “deuda” que “mencionan estaba dentro de los plazos del cronograma de pagos establecido”.