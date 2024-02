La fuerte crítica de Doñate por la quita de subsidios: «Sin transporte público, no hay laburo»

El senador Nacional Martín Doñate manifestó en sus redes sociales su opinión sobre la quita de subsidios al transporte público. «Es un nuevo revés para la vida de los rionegrinos», dijo. Además, aseguró que las empresas tendrán libertad de cobrar lo que «consideren necesario» para solventar su funcionamiento.

“Sin transporte público no hay laburo, ni para los usuarios, ni para los empleadores. Afecta a los trabajadores y a las empresas e industrias por igual. Caminamos hacia la desintegración nacional y el quiebre del federalismo”, manifestó Doñate en la red social «X», sobre la quita de subsidio anunciada por el gobierno nacional. Sobre esto aseguró que será un «estallido social».

A su vez, el senador rionegrino indicó que «el gobierno nacional en su agresivo y feroz camino de ajuste fiscal, tomando revancha con los gobiernos provinciales con lo sucedido con la llamada Ley Ómnibus le carga este nuevo que en definitiva recae e impacta de lleno en el bolsillo de las y los rionegrinos. A esta desregulación se le suma la de los alimentos, los medicamentos, el combustible, las tarifas energéticas, la de los alquileres y, ahora sin transporte, el sur va a explotar».

Doñate habló sobre la importancia del transporte público para el traslado de trabajadores en las localidades de Viedma, Bariloche, en la línea sur y en el Alto Valle rionegrino, «hoy cuestan como mínimo 300 pesos, sin el subsidio nacional, que en algunos casos representan más del 80% de ingresos a las empresas, el costo será trasladado a los usuarios que no podrán pagar un boleto de 2000 pesos. No les sirve a las empresas, no les sirve a los empleadores, no le sirve a nadie«, alertó.

Por último, el parlamentario de la Cámara Alta realizó un llamado a la unidad de los patagónicos «frente a tamaña destrucción del federalismo deberemos repensar las condiciones de nuestro país federal y como Patagónicos unir todas nuestras fuerzas para defender la riqueza y generación de producto bruto que le damos a nuestra Argentina. En estas condiciones a las que nos quieren someter, la Patagonia será más rebelde que nunca en defensa de sus recursos, su pueblo y sus derechos».

Milei eliminó subsidios al transporte público: dura represalia contra los gobernadores por Ley Ómnibus

Como parte de una dura respuesta, el gobierno de Milei decidió quitar los subsidios a las empresas prestadoras del servicio de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional. La medida está fundamentada en «concentrar la ayuda directamente a los usuarios que más lo necesitan», aplicando esta política a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), según informó la Secretaría de Transporte.