Milei quitó subsidios al transporte del interior: «Sin fondos, el cierre es inevitable», dijo el empresariado

Dos días después de la caída de la Ley Ómnibus en el Congreso, Javier Milei comenzó con su plan de ajustar los fondos girados hacia las provincias. Este jueves, a través del Ministerio de Economía, anunció la eliminación del fondo de subsidios al transporte de las provincias del interior. Gerardo Ingaramo, vicepresidente primero de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), habló sobre esta «crítica» situación y su inminente colapso tras la quita de subsidios. Qué dijeron representantes del empresariado.

Según Ingaramo, en diálogo con el programa REC de Vorterix Santa Fe, venían anunciando que el Fondo Compensador desaparecía. Aunque reconoció que, el ministro de transporte, Franco Mogetta, ratificó -junto al entonces ministro de Infraestructura Ferrero- que iba a haber una continuidad del Fondo Compensador, recalcó que esa promesa se cayó en enero y generó un impacto negativo en la estabilidad financiera de las empresas de transporte.

El empresario expresó su preocupación por el incremento de tarifas necesario para sostener el transporte, afirmando que «sin ajuste a las tarifas, los servicios no podrán soportar la crisis económica».

«Ese fondo componía parte del salario de los trabajadores y tenía que haber sido depositado el cuarto hábil de febrero. El fondo no está y las provincias se tienen que hacer cargo de acuerdo al pacto fiscal», aseguró.

Reiteró que, la conciliación obligatoria dictada recientemente fue solicitada por los intendentes de las ciudades más grandes para garantizar la continuidad de los servicios, pero la falta de fondos sigue siendo un problema sin resolver.

Ingaramo destacó que «la pelea entre el presidente y los gobernadores determinó que el fondo se excluyera». Ante la falta de fondos del Estado Nacional, volvió a advertir que se avecina «un incremento de tarifa bastante importante» que amenaza con dejar sin servicio a vastas áreas del país.

En relación con la deuda acumulada, Ingaramo puntualizó que «tendremos que buscar a alguien a lo mejor que no seamos nosotros a buscar un sistema de transporte». Admitió la necesidad de replantear el modelo actual y explorar opciones similares a la gestión de la basura, financiadas por el Estado, para evitar aumentos significativos en las tarifas y cierres de servicios.

«Estamos arriba de lo proyectado en el año 2000, cuando el costo del boleto era un dólar. Lo que pasa es que, ¿quién banca de esta situación? Lo que ratifican es la continuidad de de los atributos sociales que esto para la gente más necesitada pagarían el 45% del boleto», confirmó.

Por último, aseguró que muchas empresas del país están paradas sin poder trabajar porque no hay fondos para pagar los sueldos ni para abonar el gasoil. Lamentó que si la situación no cambia, el cierre total es inminente.

«Debe haber un montón de empresarios que estamos totalmente endeudados. O sea, si mañana me dicen ‘no aumenta el boleto y no te doy un fondo para nada’, listo. Se cierran las puertas y se terminó. Otros tendrán que salir a buscar alguien que preste el servicio o la gente no tendrá transporte«, concluyó.

Eliminación de subsidios al transporte: «Implicará o un aumento tarifario o mayores aportes de las provincias»

La reciente eliminación de subsidios al transporte en el interior de Argentina ha tomado por sorpresa a los empresarios del sector. José Troilo, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), expresó su desconcierto, señalando que se enteraron «por el comunicado» emitido por la Secretaría de Transporte.

En declaraciones a la radio Futurock, Troilo destacó que desconocen si la medida se aplicará a partir de este mes y expresó su preocupación por las partidas mensuales que Nación giraba a las provincias según la cantidad de colectivos en circulación.

La eliminación del Fondo Compensador del Interior, destinado a subsidiar la tarifa de colectivos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), plantea un escenario crítico. Esto obligará a los gobiernos provinciales a elevar el precio del pasaje o a continuar subsidiando parte de la tarifa con fondos propios.

La última distribución de subsidios, correspondiente al periodo septiembre-diciembre, implicó pagos mensuales de $9.000 millones durante cuatro meses, reforzados con otros $6.000 millones a mediados de noviembre. Troilo indicó que esto marca «un cambio importante» que afectará a las líneas de colectivos del interior, con posibles consecuencias como aumentos tarifarios o mayores aportes de las provincias.

En el caso del AMBA, ya se ha observado una «disminución considerable de subsidios que iban a las empresas» con el reciente aumento de tarifas de este mes, según informó Transporte. Este proceso de retiro de subsidios continuará en los próximos meses, anticipando aumentos tarifarios por encima de la inflación acumulada.

La Secretaría de Transporte aclaró que, tanto en jurisdicciones con tarjeta SUBE del interior como en el AMBA, el Estado nacional seguirá subsidiando directamente a los beneficiarios de la Tarifa Social con un descuento del 55% sobre la tarifa, que incluye a jubilados y beneficiarios de asignaciones, pensiones y planes sociales.

Troilo señaló que la intención en el AMBA es ajustar las tarifas acercándolas más al valor real del pasaje. Además, mencionó el plan del gobierno de establecer grupos de afinidad basados en el registro de la tarjeta SUBE en la página web correspondiente.