La histórica desmentida del encuentro entre Felipe Sapag y Juan Domingo Perón

«Felipe Sapag no conoció personalmente a (Juan Domingo) Perón, nunca estuvo con él, nunca estuvieron frente a frente, ni siquiera cuando coincidieron en el tiempo como gobernador y presidente».

Silvia Sapag, hija de Felipe, le pidió a Juan Manuel Abal Medina que corrija el error en su libro Conocer a Perón de reciente aparición.

La también senadora del Frente de Todos por Neuquén le pidió al histórico dirigente peronista que corrija su error y que pida disculpas.

Juan Manuel Abal Medina, abogado, periodista y político, fue el último secretario general del Movimiento Nacional Peronista (1972-1973) y contó en una nota periodística que escribió el libro porque se sintió en esa obligación «hacia el General y hacia mi hermano. No estoy bien de salud y no quería morirme sin escribirlo”.

Sapag dijo que leyó el libro y disparó que se equivoca el autor en las páginas 122, 123, 214 y 227 cuando nombra a su padre y menciona un encuentro con el expresidente Perón en Puerta de Hierro, Madrid, en 1972.

«Dice que, en dicho encuentro, mi padre llevó por escrito un ofrecimiento escandaloso, que el General le hizo firmar hoja por hoja«, dijo la hija del exgobernador de Neuquén en su cuenta de instagram.

La dirigente insistió: «Felipe Sapag no conoció personalmente a Perón, nunca estuvo con él, nunca estuvieron frente a fretne, ni siquiera cuando coincidieron en el tiempo como gobernador y presidente».

Silvia Sapag es hija del exgobernador Felipe Sapag (instagram de Silvia Sapag)

Aseguró que la primera vez que su padre viajó a Europa fue en el año 1977 cuando se reunió con la cúpula de Montoneros para pedir por la vida de su hermano Enrique Sapag.

Recalcó que Felipe Sapag nunca firmó un documento de semejante tenor y le pidió a Abal Medina que muestre el documento para verificar a quién pertenece la firma y quién es la persona que estuvo con el general Perón.

«A quien Abal Medina califica grave y maliciosamente, no fue a Felipe Sapag, por lo que debe corregir el error y pedir disculpas», sentenció Silvia Sapag.

En la presentación del libro que se hace en el sitio de Editorial Planeta con la firma del periodista Marcelo Larraquy se indica que «Juan Manuel Abal Medina fue, a los veintisiete años, el hombre elegido por Perón para construir la estrategia de su retorno en noviembre de 1972, luego de diecisiete años de destierro».

«Más que un relato sobre los años 70 y el peronismo, Conocer a Perón es la visión lúcida de un testigo y protagonista privilegiado que vio y alertó sobre el drama inminente, mientras se acababa el diálogo y se velaban las armas», escribió el periodista.

En una entrevista con Cynthia García por AM 750, Abal Medina aseguró que en el libro que editó Editorial Planeta «Yo cuento la verdad de cómo fue todo. Algunos comentarios es que tengo un juicio negativo contra el doctor Cámpora. Desmiento tener una visión negativa sobre Héctor Cámpora. Él fue importante para el regreso de Perón».

Recordó que cuando lo vio al General Perón antes de la elección del 11 de marzo de 1973, observó un deterioro mayor de su salud y que en febrero, Perón le dijo: «suerte que tengo a este loco (por López Rega)’ que se queda despierto toda la noche para darme mis medicinas«.

Concluyó: «Perón estuvo proscripto de muchas maneras: no tenía ni pasaporte argentino. Había sido borrado de los registros, era como si no existiera. No se lo podía llamar mucho por su nombre porque seguía prohibido usar el término Perón. La proscripción de Perón fue concreta y demoledora».

En julio del año pasado, en ocasión del 48° aniversario del fallecimiento de Perón, Radio Nacional Neuquén entrevistó a la profesora de la Universidad Nacional del Comahue y doctora en Historia, Orietta Favaro quien habló sobre el encuentro entre Elías Sapag con Perón en abril de 1972 en Puerta de Hierro, Madrid.

Favaro afirmó que «Elías Sapag en realidad fue el representante personal designado por Agustín Lanusse para negociar ante Juan Domingo Perón en abril de 1972 en Puerta de Hierro el retorno del gran líder argentino al país».

Relativizó que no fue como se informó en los diarios de la época como lo hizo el diario Sur Argentino cuyos dueños era de la familia Sapag el 17 de abril de 1972 en la página 22 “(…) Perón le había encomendado la misión de organizar en todo el país el Movimiento Peronista Nacional, entendiéndose por tal a la confluencia en el Frente Cívico de Liberación Nacional del justicialismo y de todos los partidos llamados comúnmente neoperonistas (…)” y desmienta que llega “(…) con la misión de entrevistarse con Lanusse o mantener contacto con algún funcionario del gobierno (…)”.