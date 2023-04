La intendenta electa de Catriel se reunió con Alberto Fernández en Buenos Aires

Este miércoles, la intendenta electa de Catriel, Daniela Salzatto se reunió con el Presidente de la Nación junto a María Emilia Soria en Buenos Aires. La representante local del peronismo triunfó en las elecciones de este domingo y tomará las riendas de la intendencia de la ciudad a partir del 10 de diciembre.

Salzatto compartió en sus redes sociales el encuentro. «En la tarde de hoy fui recibida por el Dr. Alberto Fernández, quien me transmitió sus sinceras felicitaciones por el resultado electoral de este domingo«, describió en su cuenta de Instagram la candidata electa.

Además detalló los temas que se trataron en el encuentro. Explicó que pudo «conversar respecto a la relevancia estratégica de Catriel en materia energética y de cara a Vaca Muerta«.

Otros temas que abordaron fueron «la urgencia de iniciar obras sobre la Ruta 151, y la importancia de poder contar con una sede universitaria permanente«, comentó.

La victoria de la actual diputada provincial, Daniela Salzotto, puso fin a 12 años de hegemonía del partido vecinalista Movic, aliado de Juntos Somos Río Negro. Salzotto ganó con el 49.26% contra un 26.46% que cosechó el oficialista Carlos Johnston de Juntos Somos Río Negro.

«Luego de las elecciones María Emilia Soria me llamó y me dijo que el presidente Alberto Fernández me esperaba en Buenos Aires. Nos reunimos hoy a las 16. Es sumamente importante y valioso este encuentro. Alberto me dio sus felicitaciones y varios ministros también”, manifestó Salzotto antes del encuentro.