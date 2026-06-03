«Así es la Constitución»: El mensaje que compartió Milei en defensa del retiro del pliego de la jueza Michelli 

Javier Milei se refirió por primera vez a la polémica por el pliego de la jueza María Verónica Michelli. El Poder Ejecutivo lo había enviado al Senado y hasta había logrado medio dictamen, pero desde Presidencia ordenaron retirarlo, presuntamente por su vínculo familiar con un periodista que investiga el caso $LIBRA. El mandatario respaldó su decisión por redes sociales.

“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, dice el tweet que compartió Milei en su perfil de X.

Según precisó La Nación, el escrito fue publicado por Ricardo Manuel Rojas, ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y ex juez en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2025, el Gobierno lo había propuesto para ser procurador del Tesoro, pero finalmente el nombramiento no se concretó.

Según precisó la jefa de bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich (quien hasta ofreció su renuncia al Presidente por no acatar al retiro del pliego), este jueves se dará ingreso formal al pedido del Poder Ejecutivo. Se trata de un trámite administrativo por el cual los senadores toman conocimiento de los asuntos entrados, sin votación mediante.

Por qué se despertó la polémica por el pliego de la jueza Michelli

La cobertura de vacantes en el Poder Judicial se transformó en una verdadera novela de enredos en el Senado. El pliego de una candidata a jueza que tiene un vínculo familiar con un reconocido periodista de investigación quedó envuelto en una nube de confusión y polémica que contrarió a los aliados del oficialismo.

María Verónica Michelli es aspirante al Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 3 de La Plata. Todas las luces apuntan a que Javier Milei busca retirar su pliego por ser cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación que investiga y cubre el caso $LIBRA.

El Ejecutivo envió el pliego el 30 de marzo, pero casi dos meses después, este 27 de mayo, pidió retirarlo del Senado sin ningún tipo de explicación.

Michelli ya se había presentado ante la Comisión de Acuerdos, ya rindió examen ante los senadores y hasta logró dictamen favorable con firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Fue en la audiencia pública que se realizó el 13 de mayo, donde también expusieron otros candidatos a jueces.

Sin embargo, el presidente de Acuerdos, el senador menemista Juan Carlos Pagotto, “pisó” el dictamen al no remitirlo al área de Órdenes del Día, donde se sistematizan los dictámenes para ser votados en el recinto.

De hecho, el dictamen no es público y algunos senadores denuncian que ni siquiera ellos tuvieron acceso.

La controversia escaló aún más alto cuando Patricia Bullrich salió a desmarcarse de la decisión del Gobierno. La jefa del bloque libertario informó este lunes por X que habló con el presidente Javier Milei y le comunicó que «va a ejercer su objeción de conciencia» sobre el retiro del pliego cuando se vote en el recinto.

El reglamento del Senado establece que el retiro de un pliego debe ser votado en el recinto, haya obtenido o no dictamen. Es por esto que el oficialismo necesita juntar apoyos para abortar definitivamente la designación de Michelli.

En medio de las rispideces, el Gobierno difundió una foto de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con Bullrich.

“Siempre juntas”, resaltó la senadora, quien un mes atrás también se había distanciado por el caso Adorni pidiéndole que presente lo antes posible su declaración jurada, cosa que aún el jefe de Gabinete aún no ha hecho.