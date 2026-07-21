Llegó el capitán: Lionel Messi aterrizó en Rosario en silencio para refugiarse con su familia tras la final del Mundial 2026

El capitán ya está en casa para sanar las heridas. Tras la dolorosa caída ante España en la final del Mundial 2026 y su posterior permanencia en los Estados Unidos, Lionel Messi llegó a la Argentina. El astro rosarino aterrizó pasadas las 6:00 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Rosario a bordo de un vuelo privado procedente de Miami, donde hizo una breve escala previa tras dejar la concentración en Nueva York.

Sin declaraciones públicas en la pista y bajo un hermético dispositivo de seguridad, la «Pulga» se trasladó directamente hacia su residencia en el exclusivo barrio privado Kentucky, en la localidad de Funes. Allí se refugiará junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos durante unos días de descanso antes de reincorporarse a las prácticas del Inter Miami para retomar la competencia oficial en la MLS.

«El dolor es muy grande»: el sentido mensaje de Messi en sus redes

A diferencia de lo ocurrido en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde prefirió retirarse en silencio sin pasar por la zona mixta, el capitán argentino eligió sus canales oficiales para procesar el impacto del subcampeonato y enviarle un mensaje a los millones de fanáticos que lo acompañaron:

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, expresó en su cuenta de Instagram.

El 10 invitó a dimensionar el logro deportivo a pesar del golpe en el minuto 106: “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”. Sobre el final, agradeció el afecto popular —“Logramos unirnos como país y estar todos juntos”— y cerró con un gesto de deportividad: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

Radiografía del regreso: cómo se dividió el plantel

El arribo de Messi a Santa Fe confirmó la desarticulación inmediata de la delegación nacional tras el encuentro decisivo en los Estados Unidos:

Los que se quedaron en Estados Unidos: Lionel Messi y Rodrigo De Paul no abordaron el vuelo charter de la AFA y permanecieron en territorio norteamericano para resolver cuestiones personales y definir sus vacaciones.

y no abordaron el vuelo charter de la AFA y permanecieron en territorio norteamericano para resolver cuestiones personales y definir sus vacaciones. El chárter a Ezeiza: el resto del plantel, encabezado por el entrenador Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia , aterrizó el lunes pasadas las 18:00 en Buenos Aires.

el resto del plantel, encabezado por el entrenador y el presidente de la AFA, , aterrizó el lunes pasadas las 18:00 en Buenos Aires. Sin recepción en la Casa Rosada: la AFA descartó de manera definitiva realizar caravanas públicas o aceptar el ofrecimiento del presidente Javier Milei para acudir al balcón oficial, argumentando que el grupo no estaba con ánimo de celebrar el segundo puesto.

En el Aeropuerto Ministro Pistarini, los trabajadores recibieron al equipo con la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada a lo largo de 150 metros sobre el césped contiguo a la pista de aterrizaje.