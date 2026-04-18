La interna en el oficialismo antes del informe que presentará Manuel Adorni en el Congreso 

La interna del oficialismo atraviesa la previa del informe de gestión en el Congreso.

La sesión prevista para el 29 de abril en el Congreso se desarrollará en medio de una fuerte interna dentro del oficialismo, que tiene como protagonistas a Karina Milei y Santiago Caputo.

El conflicto se intensificó en los últimos días tras los cruces en redes sociales entre Lilia Lemoine y el influencer libertario Daniel Parisini, cercano al entorno de Caputo. La disputa escaló políticamente cuando el presidente Javier Milei respaldó a la legisladora con un retuit, un gesto que en la Casa Rosada fue leído como una toma de posición en la interna.

El episodio no solo dejó expuesta la división entre los dos sectores, sino que también impactó en la preparación del informe de gestión que deberá presentar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso. Según fuentes oficiales, el proceso organizativo quedó atravesado por tensiones políticas que transformaron la instancia institucional en un nuevo campo de disputa.

Estrategia oficial y señal política

En paralelo, el oficialismo intenta mostrar cohesión interna y busca convertir la sesión en una demostración de fortaleza política. En ese marco, está prevista la presencia de Javier y Karina Milei en los palcos del recinto, como respaldo explícito a Adorni.

Sin embargo, puertas adentro del Gobierno reconocen que el resultado de la exposición no será neutro. La presentación del informe no solo pondrá a prueba la defensa de la gestión, sino que también funcionará como termómetro de la interna y del posicionamiento de los distintos actores dentro del oficialismo.

Así, la sesión del 29 de abril aparece atravesada por una doble dimensión: la institucional, vinculada al informe de gestión, y la política, marcada por la disputa por el control del rumbo del Gobierno.