La jefa de Gabinete pidió disculpas a vecinos de Bariloche por obras financiadas por Nación que no avanzan

“Les pido disculpas a los vecinos en nombre de la gestión que represento. Asumo la responsabilidad que me cabe como jefa de Gabinete y parte de esta gestión municipal. Vamos a concluir las obras”. De esta forma, Marcela González Abdala cerró el encuentro que se llevó a cabo esta mañana en el Concejo Municipal con concejales, funcionarios municipales y nacionales y referentes de varios barrios de Bariloche.

Las críticas apuntaron principalmente al subsecretario de la Unidad Ejecutora de Obras Públicas del municipio, Alfredo Milano, por las demoras en obras de gas y agua para diferentes barrios que son financiadas por el gobierno nacional.

Esteban Vallone, director nacional de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Integración Socio Urbana de Nación, viajó a Bariloche para participar del encuentro en la sala de sesiones donde detalló que cuatro de cinco convenios ya se vencieron, tres obras están paralizadas y dos tienen un bajísimo nivel de avance.

El funcionario nacional reconoció que “llega un momento en que se van acabando las instancias de respuestas nuestras porque no recibimos respuestas a nuestras notificaciones. Queremos llegar a diciembre con 1.000 proyectos aprobados en barrios populares en todo el país y 700 obras abiertas. Este es un caso paradigmático y no nos había pasado”.

Los vecinos reclamaron por las demoras de las obras. Foto: gentileza

Silvina, una vecina del barrio Jamaica, dijo que “trabajan desde el día cero para llevar la red de gas al barrio. Era una obra de cinco meses y llevamos 19 meses esperando. En un tercio del barrio solo se hizo el desmalezamiento. Dos tercios del barrio tienen caños saliendo de las esquinas. Hace dos años que estamos en obra”.

Especificó que, de los 31 millones de pesos previstos para la obra, el municipio de Bariloche ya percibió 28 millones de pesos de Nación. “La obra no avanza en la misma proporción. Tenemos una oportunidad histórica con un gobierno nacional que financia los servicios públicos a barrios populares y el municipio se da el lujo de invisibilizarnos”, reclamó.

Luciano, del barrio Don Bosco, pidió la intervención de las autoridades. “Es una situación inédita: hay dinero para Bariloche, para infraestructura, que no estamos aprovechando. Pedimos al Concejo que intervenga para que Bariloche no pierda esta oportunidad”, agregó.

Sergio Herrero, el presidente del barrio Malvinas, también tomó la palabra: “Milano, qué lindo es verte sentado acá”, ironizó y continuó: “Tenés la plata, pero no tenés gestión. Los concejales, por acción u omisión, son responsables. Todo esto ya lo han escuchado a través de la Banca del Vecino y notas y han mirado para otro lado. Milano, si no te da la capacidad, renunciá. Es una vergüenza cómo está la ciudad y viajan al exterior para buscar para hacer un congreso acá donde no pasa ni el basurero por las calles. Dejen de gastar plata y trabajen”, concluyó.

El concejal de Podemos, Pablo Chamatrópulos, pidió disculpas a los funcionarios nacionales y sugirió crear una comisión investigadora “para evaluar la conducta del intendente”. Por su parte, el concejal del PUL, Gerardo Del Río, no ahorró críticas para la gestión municipal: “la ciudad está llena de agujeros. No se puede transitar por las calles, el vertedero se prende fuego a cada rato, el servicio de colectivos es una calamidad y no hay terrenos para la gente. ¿Cómo la gente no va a estar enojada?”. Y se refirió al viaje del intendente Gustavo Gennuso a París por la candidatura de Bariloche a la Expo 2027. “Manden videos, vecinos, y cuéntenle al intendente cómo está la ciudad. Es una vergüenza, una falta de respeto lo que hacen”, dijo.