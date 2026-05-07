Vaca Muerta volvió a temblar: detectaron un sismo de 2,7 cerca de Rincón de los Sauces

Vaca Muerta volvió a temblar: se detectó un sismo de 2,7 cerca de Rincón de los Sauces

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) compartió un nuevo informe sobre un temblor que se registró el pasado miércoles 6 de mayo en la zona de Vaca Muerta.

El sismo fue en cercanías a Rincón de los Sauces y alcanzó a otras localidades del norte neuquino.

Detectaron un sismo de 2,7 cerca de Rincón de los Sauces

El Inpres detalló que el sismo se registró a las 12:57 del miércoles. Su magnitud fue de 2,7 en la escala de Richter y se registró a una profundidad de 6 kilómetros.

Respecto al epicentro detallaron que se ubicó a 99 kilómetros al este de Chos Malal; 123 km al sur de volcán Payún Matrú, y 134 km al oeste de de 25 de Mayo -37.523 (lat) -69.161 (long)-.