Niños envueltos con salsa y papas: el plato clásico que vuelve cada invierno
Con la llegada de los días más fríos, las recetas caseras y reconfortantes vuelven a ganar protagonismo. Y hay un clásico que nunca falla: los niños envueltos.
Fáciles de preparar, rendidores y súper versátiles, estos rollitos de carne rellenos pueden adaptarse a distintos gustos y convertirse en una comida completa ideal para compartir en familia.
La versión más tradicional combina verduras, salsa de tomate y papas, aunque también se puede innovar con rellenos de jamón y queso o incluso jamón crudo.
Qué ingredientes se necesitan
Para preparar niños envueltos caseros hacen falta:
- bifes de milanesa o lomo
- morrón
- cebolla
- zucchini
- zanahoria
- sal y pimienta
- aceite de oliva
- perejil
- salsa de tomate
- papas
La receta también permite acompañarlos con:
- arroz,
- puré,
- o vegetales al horno.
Cómo preparar niños envueltos paso a paso
La clave está en dorar bien la carne y dejar que la salsa termine de integrar todos los sabores en el horno.
Paso 1: hervir las papas
Cocinar las papas hasta que estén tiernas, pero sin que lleguen a desarmarse.
Paso 2: condimentar la carne
Salpimentar los bifes de ambos lados antes de rellenarlos.
Paso 3: cortar las verduras
Cortar morrón, cebolla, zucchini y zanahoria en tiras finas para facilitar el armado.
Paso 4: armar los rollitos
Colocar las verduras sobre cada bife, enrollar y cerrar con escarbadientes o hilo de cocina.
Luego, dorarlos en una sartén con un poco de oliva.
Paso 5: sumar las papas y la salsa
Agregar las papas previamente hervidas, incorporar la salsa de tomate y condimentar nuevamente si hace falta.
Paso 6: terminar en el horno
Llevar todo al horno para que los sabores se integren y la carne termine de cocinarse lentamente.
Un clásico que siempre vuelve
Los niños envueltos siguen siendo una de esas recetas que atraviesan generaciones por una razón simple: combinan sabor, simpleza y comida casera real.
Además, permiten múltiples versiones según lo que haya en casa y funcionan perfecto para cocinar de más y recalentar al día siguiente.
Porque hay platos que nunca pasan de moda. Y este es uno de ellos.
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