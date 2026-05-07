Niños envueltos con salsa y papas: el plato clásico que vuelve cada invierno

Con la llegada de los días más fríos, las recetas caseras y reconfortantes vuelven a ganar protagonismo. Y hay un clásico que nunca falla: los niños envueltos.

Fáciles de preparar, rendidores y súper versátiles, estos rollitos de carne rellenos pueden adaptarse a distintos gustos y convertirse en una comida completa ideal para compartir en familia.

La versión más tradicional combina verduras, salsa de tomate y papas, aunque también se puede innovar con rellenos de jamón y queso o incluso jamón crudo.

Qué ingredientes se necesitan

Para preparar niños envueltos caseros hacen falta:

bifes de milanesa o lomo

morrón

cebolla

zucchini

zanahoria

sal y pimienta

aceite de oliva

perejil

salsa de tomate

papas

La receta también permite acompañarlos con:

arroz,

puré,

o vegetales al horno.

Cómo preparar niños envueltos paso a paso

La clave está en dorar bien la carne y dejar que la salsa termine de integrar todos los sabores en el horno.

Paso 1: hervir las papas

Cocinar las papas hasta que estén tiernas, pero sin que lleguen a desarmarse.

Paso 2: condimentar la carne

Salpimentar los bifes de ambos lados antes de rellenarlos.

Paso 3: cortar las verduras

Cortar morrón, cebolla, zucchini y zanahoria en tiras finas para facilitar el armado.

Paso 4: armar los rollitos

Colocar las verduras sobre cada bife, enrollar y cerrar con escarbadientes o hilo de cocina.

Luego, dorarlos en una sartén con un poco de oliva.

Paso 5: sumar las papas y la salsa

Agregar las papas previamente hervidas, incorporar la salsa de tomate y condimentar nuevamente si hace falta.

Paso 6: terminar en el horno

Llevar todo al horno para que los sabores se integren y la carne termine de cocinarse lentamente.

Un clásico que siempre vuelve

Los niños envueltos siguen siendo una de esas recetas que atraviesan generaciones por una razón simple: combinan sabor, simpleza y comida casera real.

Además, permiten múltiples versiones según lo que haya en casa y funcionan perfecto para cocinar de más y recalentar al día siguiente.

Porque hay platos que nunca pasan de moda. Y este es uno de ellos.