River acelera a fondo por Nicolás Otamendi: «Muy avanzado»

El defensor de la albiceleste es el gran objetivo del Millonario en el mercado de invierno.

Este jueves, River visita a Carabobo por la 4° fecha de la Copa Sudamericana. En Venezuela, el Millonario buscará cerrar la clasificación a los octavos de final del certamen continental.

Pero en los últimos días la atención del hincha riverplatense está en el próximo mercado de pases, donde ya sonaron varios futbolistas para reforzar el equipo de Coudet. La lista comenzó con dos uruguayos que interesan: el mediocampista Mauro Arambarri y el delantero Agustín Canobbio.

El otro nombre que se llevó todo el foco es el de Nicolás Otamendi. El defensor de la Selección Argentina es el principal apuntado por el Chacho para reforzar la línea defensiva, que ha estado en el ojo de la tormenta esta temporada por los malos rendimientos.

El central de 38 años termina su contrato con el Benfica el 30 de junio y quedará libre. Según el periodista Cesar Merlo, «está muy avanzada la llegada a River por 18 meses«, aseguró. Hace algunas semanas, Otamendi dejó las puertas abiertas a un posible regreso al futbol argentino: «Todavía tengo contrato hasta junio pero veremos«.

En variadas ocasiones, el experimentado zaguero mostró públicamente su fanatismo por River. Además, el futbolista reveló que el sueño pendiente que le queda es jugar en el Monumental con la Banda. Sonó en varios mercados pero nunca estuvo tan cerca como ahora.

En 2023, Otamendi recibió una camiseta por parte de la dirigencia de Brito.

Desde Europa transcendió que el ex Vélez tiene ofertas del Valencia, club donde jugó en 2014 y 2015, y del futbol árabe. A pesar de estas tentadoras propuestas, Otamendi tendría decidido vestir la camiseta del club de sus amores.

Se espera que el futuro del defensor se defina en las próximas semanas o después de su participación en la Copa del Mundo, que será el último torneo que disputará con la albiceleste. Cabe destacar que arrastra una sanción de un partido, por la expulsión en la última fecha de las Eliminatorias. De esta forma, se perdería el debut de la Selección Argentina frente a Argelia el 16 de junio.