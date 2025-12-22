La Legislatura de Río Negro se prepara para la era de la inteligencia artificial con un acuerdo con la UBA

La Legislatura de Río Negro y la Universidad de Buenos Aires (UBA) firmaron un convenio de cooperación institucional para avanzar en la regulación ética y técnica de la inteligencia artificial (IA) aplicada al ámbito legislativo. El acuerdo fue rubricado por el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

Uno de los pilares del convenio será la articulación con el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA (IALAB), referente nacional con más de 20 años de trayectoria en la investigación y aplicación de la IA al derecho y la administración pública. Según se explicó, el trabajo conjunto permitirá analizar y dictar leyes desde un enfoque técnico-jurídico que el propio laboratorio denomina «Derecho de la Inteligencia Artificial», con el objetivo de construir una legislación moderna, flexible y eficaz frente a los rápidos avances tecnológicos.

«Para nosotros, la universidad pública no es solo un espacio de formación: es la principal y más confiable fuente de conocimiento para el Estado. Creemos que la consultoría pública debe apoyarse prioritariamente en nuestras universidades nacionales, porque detrás de muchas consultorías privadas suelen esconderse intereses particulares, conflictos de interés y, en no pocos casos, prácticas de corrupción. La universidad pública garantiza independencia, rigor académico y compromiso con el interés general», señaló Pesatti.

Ética, transparencia y derechos fundamentales

Entre los ejes centrales del convenio se destacan la construcción de definiciones legales con neutralidad tecnológica, el desarrollo de un enfoque regulatorio basado en riesgos, y la protección de derechos fundamentales como la transparencia, la no discriminación y la supervisión humana de los sistemas automatizados.

También se abordará el análisis de los regímenes de responsabilidad frente a posibles daños causados por sistemas de IA, así como la exploración de aplicaciones concretas en el funcionamiento cotidiano de la Legislatura, incluyendo el procesamiento y resumen de expedientes, la mejora de la técnica legislativa, la consolidación del digesto jurídico y el fortalecimiento de la transparencia y la participación ciudadana mediante herramientas de acceso simple a la información legislativa.

Según informaron, la cooperación permitirá explorar aplicaciones concretas de la IA en la Legislatura, como el procesamiento y resumen de expedientes, la mejora de la técnica legislativa, la consolidación del digesto jurídico y el fortalecimiento de la transparencia y participación ciudadana mediante herramientas de acceso simple a la información.

Conexión con la historia y el federalismo

El convenio incluye un componente novedoso que vincula la tecnología con la memoria institucional: Pesatti propuso desarrollar una agenda conjunta con motivo de los 40 años del anuncio del traslado de la Capital Federal a Viedma, que se cumplirán en 2026. «Se emplazará en la Legislatura de Río Negro un hito recordatorio de aquel acontecimiento», adelantó el vicegobernador.

Durante el encuentro, Pesatti entregó a Yacobitti una copia facsimilar de la versión taquigráfica de la histórica sesión donde el entonces presidente Raúl Alfonsín comunicó su decisión, junto a una fotografía del mandatario dirigiéndose al Parlamento provincial.