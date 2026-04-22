Modifican el proyecto de ley que sanciona la violencia en los hospitales de Neuquén

El oficialismo cocina a fuego lento el despacho del proyecto de ley que sanciona la violencia en los hospitales de Neuquén. El presidente de la comisión de Trabajo, Francisco Lepore (Avanzar), anunció ayer nuevas incorporaciones al texto y aseguró que continuará la ronda de invitados.

Hasta el momento asistieron las conducciones de los hospitales Heller y Cutral Co, además de autoridades del ministerio de Salud.

La propuesta la presentó al inicio del periodo legislativo el gobernador Rolando Figueroa y es similar a la que se aprobó el año pasado para la docencia. El objetivo es prevenir las agresiones que reciben trabajadores y trabajadoras de salud (desde el plantel médico y de residentes hasta administrativos y choferes) y castigar a quienes la ejercen.

Abarca no sólo la violencia física y verbal, sino también la patrimonial (el daño o destrucción de equipos, por ejemplo).

Lepore sumó al despacho algunos de los aportes de los proyectos de Darío Martínez (Unión por la Patria) y Gerardo Gutiérrez (MPN). Por ejemplo, un programa de apoyo psicológico al personal de salud, «destinado al abordaje del estrés laboral o situaciones traumáticas», que incluye acceso a terapia individual y grupal.

También una sugerencia de Claudio Domínguez (MPN) de crear una comisión interinstitucional para la prevención y erradicación de la violencia en el ámbito sanitario, como órgano consultivo y de monitoreo de la ley.

Aún restan definir algunos puntos como la cantidad de JUS (el valor de referencia) que deberá pagar quien sea multado por ejercer violencia.

Andrés Blanco (PTS-FIT) pidió que se invite a representantes de ATE Salud y a las trabajadoras de los centros de salud. Lorena Parrilli (Unión por la Patria) insistió por Siprosapune, el sindicato que nuclea a profesionales de toda la provincia. La legisladora fue una de las que planteó la necesidad de evaluar el impacto de la ley que sanciona a quienes violentan a docentes, antes de avanzar con esta.

«Los antecedentes son imprescindibles, el espíritu es el mismo Pipi, para evitar algunos errores», le manifestó al presidente de la comisión, quien dijo que no era necesario supeditar este debate a cómo está funcionando la norma en las escuelas o si el Ejecutivo finalmente la reglamentó (aún no lo hizo).