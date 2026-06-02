Cámaras en las escuelas de Neuquén: la Legislatura pedirá informes y el MPN reflotó un antecedente

La Legislatura retomó este martes la discusión por el proyecto que propone instalar cámaras en las escuelas de Neuquén. Fue en la comisión de Asuntos Constitucionales, que resolvió trabajar la iniciativa, pedir un informe por escrito al ministerio de Educación y solicitar la opinión de los gremios involucrados, como ATEN.

El texto había recibido despacho de la comisión de Educación la semana pasada, luego de haber sido abordado por los integrantes de ese cuerpo y sumar algunas modificaciones para reunir apoyo.

La ley fue presentada por las diputadas Mercedes Tulián (PRO) y Gisselle Stillger (Arriba), quien este martes destacó que la propuesta representa «una herramienta complementaria» para evitar conflictos en los establecimientos educativos.

Tulián, por su parte, sostuvo que la instalación de sistemas de videovigilancia es cada vez más frecuente y aseguró que ya existen dependencias del Estado, incluso escuelas, con cámaras colocadas.

La ley que se tomó como antecedente en Neuquén

Claudio Domínguez (MPN) recordó una iniciativa anterior, la ley 3161, que incorporó como obligatoriedad la implementación de dispositivos de este tipo en geriátricos y jardines maternales de la provincia.

Dijo que la iniciativa originalmente «era mucho más amplia», aunque se terminó recortando en acuerdo con los gremios. A raíz del debate por las cámaras, propuso consultar al Gobierno por el estado de situación de esa norma.

El presidente de la comisión, Ernesto Novoa (Comunidad), llamó a darle continuidad al debate, consultando también al ministerio de Educación y a los gremios del sector.

La diputada de Cumplir, Brenda Buchiniz, explicó a Diario RÍO NEGRO que el pedido de opinión «será reiterado», porque se trata de una acción «que hace tiempo ya se realizó» y todavía no obtuvo respuesta.

Una aclaración por el trabajo de una comisión

Las autoras del proyecto recordaron que tuvieron encuentros con la ministra del área por el proyecto, Soledad Martínez, pero acordaron en la necesitad de tener un informe escrito y acompañaron la moción.

Tulián, ante una inquietud del diputado Andrés Blanco (PTS-FIT), mencionó la cantidad de expedientes pendientes de tratamiento que existen en la comisión de Educación, de la cual es presidenta, y explicó que pese al trabajo acumulado el cuerpo le pidió opinión sobre la ley tanto al Gobierno como al gremio docente.

La comisión de Asuntos Constitucionales se reúne todos los martes, a partir de las 9.