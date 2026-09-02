La Libertad Avanza arma su propio proyecto de discapacidad y busca desactivar la sesión opositora

La Libertad Avanza (LLA) decidió avanzar con un proyecto propio para regularizar las prestaciones del sistema de discapacidad y buscará sumar a legisladores dialoguistas para impedir el quórum de la sesión opositora convocada para el 9 de septiembre.

Discapacidad: La Libertad Avanza arma su proyecto

“Empezamos hace un mes más o menos a trabajar en una propuesta propia con la asistencia de la Secretaría. A partir de la semana que viene vamos a empezar a hablar con los aliados, uno por uno”, explicó uno de los armadores del oficialismo.

La estrategia surgió después de que la oposición reuniera 133 votos y anunciara una sesión para emplazar a las comisiones y acelerar el tratamiento de la prórroga de la emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre. Para LLA, la iniciativa opositora logró instalar una agenda de fuerte sensibilidad social.

“Me tengo fe en que no van a lograr quórum. Pero, aun si lo consiguieran, el efecto sería nulo porque nosotros ya nos autoemplazamos con el mismo objetivo”, sostuvo la fuente oficialista.

El Gobierno activó las comisiones de Discapacidad y Finanzas y comenzó a delinear iniciativas propias sobre discapacidad y endeudamiento familiar. “Teníamos que hacer eso porque si no nos copaban la agenda”, admitieron.

Hasta ahora, se desconocían detalles del proyecto oficial. Desde LLA se limitaron a asegurar: “Nuestro proyecto es mejor que el de ellos”.

La situación del sector está atravesada por la suspensión de prestaciones, atrasos en los pagos, bajas de pensiones y aranceles desactualizados. En ese contexto, el titular de la SENADIS, Alejandro Vilches, expuso ante diputados, pero no pudo responder varias preguntas de la oposición, incluso sobre fondos para medicamentos de alto precio y pagos a prestadores.

El diputado Juan Marino ratificó que la oposición insistirá con la sesión del 9 de septiembre.

Con información de NA