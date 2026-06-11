Certificado Único de Discapacidad: quiénes pueden solicitarlo y qué derechos garantiza en junio 2026

Certificado Único de Discapacidad: quiénes pueden solicitarlo en junio 2026 y qué derechos garantiza en todo el país.-

Regulado bajo los lineamientos de la Ley N° 22.431 de protección integral, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento voluntario y gratuito, considerado el único instrumento legal que prueba la condición de discapacidad en todo el territorio nacional.

En junio 2026, los criterios de elegibilidad vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD) son dictados por las juntas evaluadoras interdisciplinarias, que buscan derribar las barreras del entorno para garantizar que el acompañamiento del Estado llegue de forma efectiva a quienes lo necesitan.

CUD: quiénes pueden acceder al Certificado Único de Discapacidad en junio 2026 y bajo qué criterios médicos

La normativa argentina adopta un enfoque social y funcional para determinar la elegibilidad de los solicitantes, ya que no basta con la preexistencia de un diagnóstico clínico, sino que se evalúa cómo interactúa esa condición con las barreras del entorno cotidiano.

De acuerdo con las precisiones de la Secretaría de Discapacidad, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) está dirigido a aquellas personas que presenten alguna de las siguientes deficiencias de forma prolongada:

Deficiencias motrices o funcionales : alteraciones que afecten el aparato locomotor o la movilidad.

: alteraciones que afecten el aparato locomotor o la movilidad. Deficiencias sensoriales : disminuciones severas de carácter visual, auditivo o del habla.

: disminuciones severas de carácter visual, auditivo o del habla. Deficiencias intelectuales o mentales : condiciones del desarrollo cognitivo o afecciones de la salud mental que restrinjan la autonomía.

: condiciones del desarrollo cognitivo o afecciones de la salud mental que restrinjan la autonomía. Afecciones orgánicas o viscerales: cuadros crónicos que afecten sistemas vitales (cardiovascular, respiratorio, renal o digestivo) y que impidan la participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones.

CUD: los derechos y coberturas económicas que activa el Certificado Único de Discapacidad

La obtención de este documento unificado abre las puertas a un régimen prestacional y asistencial obligatorio, diseñado para mitigar los costos económicos de los tratamientos y fomentar la inclusión laboral y social.

Al contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el marco legal vigente asegura los siguientes derechos de carácter inmediato:

Salud con cobertura al 100% : las obras sociales y prepagas deben financiar la totalidad de las prestaciones del sistema básico (tratamientos médicos, terapias de rehabilitación, prótesis, medicación y apoyos educativos).

: las obras sociales y prepagas deben financiar la totalidad de las prestaciones del sistema básico (tratamientos médicos, terapias de rehabilitación, prótesis, medicación y apoyos educativos). Transporte público gratuito : acceso sin costo a colectivos, trenes, subtes y micros de larga distancia en todo el país, gestionado a través de los sistemas de reserva validados por la CNRT .

: acceso sin costo a colectivos, trenes, subtes y micros de larga distancia en todo el país, gestionado a través de los sistemas de reserva validados por la . Asignaciones familiares diferenciales : habilita el cobro de prestaciones específicas liquidadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , como la asignación por hijo con discapacidad sin límite de edad.

: habilita el cobro de prestaciones específicas liquidadas por la , como la asignación por hijo con discapacidad sin límite de edad. Movilidad y franquicias: entrega del Símbolo Internacional de Acceso para el libre tránsito y estacionamiento, además de beneficios impositivos para la compra de automotores y eximición de tasas municipales según la jurisdicción.

Frente al avance de los canales digitales, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) convive en su formato físico tradicional con su versión digital dentro de la plataforma oficial Mi Argentina, manteniendo exactamente el mismo valor legal para la exigencia de derechos ante entidades públicas y privadas.