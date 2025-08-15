La Libertad Avanza confirmó a Nadia Márquez y Pablo Cervi como candidatos: cómo quedó la lista en Neuquén

Este viernes La Libertad Avanza Neuquén confirmó la lista de candidatos que estarán compitiendo en las elecciones de octubre 2025. El partido político de Javier Milei, que tiene una sola representante en el Congreso por la provincia, buscará sumará más diputados y senadores de su espacio en el Congreso.

La presidenta del partido en Neuquén y actual diputada nacional, Nadia Márquez, será quien encabece la lista de candidatos a senadores. Estará acompañada por uno de los denominados «radicales con peluca» de la Cámara baja, Pablo Cervi.

«Es tiempo de potenciar a nuevos hombres y mujeres que, con ideas frescas y con un profundo compromiso, transformarán el país y la provincia», declaró Márquez tras el cierre de listas.

Así es la lista de candidatos a senadores por La Libertad Avanza en Neuquén

Nadia Márquez.

Pablo Cervi.

Sofía Ayala.

Andrés Ros.

Quiénes son los candidatos a diputados por La Libertad Avanza en Neuquén