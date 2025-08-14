La Libertad Avanza confirma lista el viernes en Neuquén: las opciones entre Nadia Márquez y Pablo Cervi

La Libertad Avanza definirá este viernes, a través de su Congreso Provincial, la lista de candidatos que llevará a las elecciones del 26 de octubre, con algunos nombres que ya son casi una certeza, como el de Nadia Márquez en senadores, y otros que aguardan el visto bueno final, entre ellos Pablo Cervi.

El “radical con peluca” participó el martes a la noche de la cena que ofreció Javier Milei en Olivos con el objetivo de “blindar” los vetos contra las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, en un gesto que se interpretó como de buena letra para garantizar su participación en la lista.

Cervi había sonado, primero, como posible candidato a diputado nacional y, más ahora en el tiempo, como el segundo lugar en la lista de senadores. Pero, a diferencia de otros dirigentes que dejaron sus partidos para sumarse a las filas libertarias, el radical nunca se desafilió.

El secretario político de La Libertad Avanza, Andrés Ros, dijo ayer a Diario RÍO NEGRO que el viernes a la tarde se reunirá el Congreso Provincial del partido que será el que defina la nómina final en función de “los nombres que ya están en carpeta”.

Uno de ellos es el de Márquez, quien sería la primera candidata para el Senado. De Cervi, destacó que “ha participado y viene acompañando las leyes del gobierno, por eso suena como potencial candidato”, pero evitó confirmar si integrará finalmente el armado o no.

Añadió que el Congreso también debería resolver los criterios para el caso de quienes no son miembros de La Libertad Avanza como él. “Lo ideal sería que se afilie, pero puede suceder también que se autorice la participación de un extrapartidario”, apuntó.

Ros mencionó como otros nombres posibles para la lista a Gastón Riesco, actual presidente del Congreso, a David Schlereth, a la vicepresidenta del partido, Alejandra Durdos, o a Soledad Mondaca, además del suyo propio.

Fuerza Patria, todavía en veremos

En Fuerza Patria, en cambio, hasta ayer había menos precisiones sobre cuándo se conocerá la lista definitiva. El dirigente Luis Sagaseta indicó ayer a este diario que será antes del domingo, para dejar un margen para hacer eventuales correcciones.

Sobre los nombres, no descartó la versión de que en senadores estén los nombres de Ramón Rioseco o de Oscar Parrilli, aunque sostuvo que “la idea, en un principio, era intentar con otros compañeros”.

Tampoco se sabe si en diputados irá César Godoy, el referente de Uocra que viene presionando para encabezar la “renovación”.