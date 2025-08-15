Patricia Bullrich será candidata a senadora en las elecciones 2025: «Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar»

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó su candidatura como senadora por la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con un claro mensaje a los votantes: «Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo». A través de sus redes sociales, la funcionaria anunció que se presentará en la lista de La Libertad Avanza, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei.

Patricia Bullrich candidata de La Libertad Avanza: busca llevar su agenda de seguridad al Senado

En un texto con un tono fuertemente personal, Bullrich sostuvo que su nueva «batalla» se dará en el Congreso. «La próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora», afirmó.

La candidata busca trasladar al ámbito legislativo la agenda de seguridad y «orden» que caracterizó su gestión en el Ministerio.

El anuncio se da en un contexto de alta tensión política, con el Gobierno enfrentando constantes rechazos a sus iniciativas en el Congreso. Bullrich apunta a blindar «el esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza» y a dejar atrás «a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza».

La declaración también incluyó una dura crítica a sus opositores, a quienes tildó de «inútiles y corruptos» que «quieren destruir todo para volver al poder». Según la ministra, estas fuerzas políticas «no les importa la gente ni el país».

Con el objetivo de «seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado», la candidatura de Bullrich representa un intento por fortalecer el apoyo legislativo al oficialismo en la capital del país. Su entrada a la política porteña en las elecciones de octubre busca ser un factor decisivo en la composición del Senado y en el futuro de los proyectos del Gobierno. El mensaje de cierre de la candidata dejó una pregunta para los votantes: «¿Construimos futuro o volvemos al fracaso?».

Javier Milei lanzó la campaña en provincia de Buenos Aires: «Tienen la obligación de ponerle un freno a Kicillof»

Con la consigna “Kirchnerismo, Nunca Más” y fuertes críticas al gobernador Axel Kicillof, el presidente Javier Milei lanzó este jueves la campaña para las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires, preludio de la contienda central que se dará en octubre cuando se voten diputados para el Congreso Nacional.

“Qué lindo ver a tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas”, fue la frase con la que abrió su discurso.

Antes de la puja nacional, el próximo domingo 7 de septiembre, los ciudadanos bonaerenses van a las urnas para elegir la composición de su legislatura.

Si bien es una elección local, el resultado tendrá un alto impacto político y económico, de allí que la Casa Rosada apuesta fuerte a un resultado favorable que le permita consolidar su posición política.

En pos de ese objetivo, Milei encabezó un acto en el Club Atenas de la Ciudad de La Plata, donde presentó a los cabeza de lista de las ocho secciones electorales en las que está dividida la provincia.

Si bien en la mayoría de las jurisdicciones se alcanzó una alianza con PRO, el oficialismo nacional impuso su pretensión de que el color violeta sea el dominante en las boletas bonaerenses y todo se desarrolló bajo el control y los parámetros políticos de La Libertad Avanza.

Junto a Milei subieron al escenario su hermana Karina, el armador en la provincia, Sebastián Pareja, y a los candidatos: Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).