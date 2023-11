La Libertad Avanza no entregó suficientes boletas de Milei y crece la preocupación, a días del balotaje

La Justicia Electoral advirtió un posible faltante de boletas de Javier Milei: los apoderados de La Libertad Avanza no cumplieron con la entrega de los fajos correspondientes. Foto Archivo.

La Justicia Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires emitió hoy una advertencia a los apoderados de La Libertad Avanza por no entregar la cantidad adecuada de boletas de cara al balotaje del próximo domingo 19 de noviembre. El Acta 33, firmada por destacadas autoridades judiciales, señaló que la agrupación de Javier Milei presentó fajos con menos boletas y generó preocupación a pocos días de la elección.

La Justicia Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires, a través del Acta 33, emitió una advertencia a La Libertad Avanza, enfatizando en las deficiencias que tiene el partido de Milei en la entrega de boletas para el balotaje frente a Sergio Massa de Unión por la Patria.

El escrito está firmado por importantes autoridades, incluyendo el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y el juez federal con competencia electoral en la provincia. El documento destacó la falta sustancial de boletas en comparación con las indicaciones.

Según el acta, cada agrupación política debe proporcionar hasta 350 boletas por mesa de votación a través del Correo Argentino, así como fajos adicionales para contingencias.

La Justicia Electoral sostuvo que La Libertad Avanza presentó fajos con una cantidad considerablemente menor de boletas, algunas veces no llegando ni al 25% de la cantidad máxima sugerida. Además, se señaló el incumplimiento en el modo de presentación de los fajos, dificultando su control y verificación.

Los jueces ya comunicaron estas deficiencias a los apoderados del líder libertario, quienes son los encargados de la entrega de su plataforma. En contraste, la otra alianza participante, ‘Unión por la Patria’, no ha presentado inconvenientes similares hasta la fecha.

Más allá de que, la Justicia Electoral destacó que la entrega deficiente de boletas por parte de La Libertad Avanza no se ajusta a las previsiones estimadas para el desarrollo adecuado de la jornada comicial, subrayaron que la Junta Electoral no puede remitir boletas a cada mesa de votación si estas no son entregadas por las agrupaciones políticas en la cantidad y forma oportunamente fijada.

Además, se enfatizó que la Junta Electoral no dispone por sí misma de boletas, ya que cada agrupación política es responsable de su impresión y distribución. Se destaca que el Estado Nacional asigna fondos específicos para la impresión de boletas, y se asignó una suma de $258.379.302.50 a cada una de las alianzas participantes en esta oportunidad.

Con información de Télam