La Libertad Avanza reclamó a Pesatti que se le reconozca su bloque y advirtió de un acto de «arbitrariedad»

La Legislatura de Río Negro se integra con ocho bloques, y los libertarios reclaman por el octavo. Foto Archivo

El legislador libertario César Domínguez reiteró ante el vicegobernador Pedro Pesatti el reclamo para autorizar la bancada de La Libertad Avanza en la Legislatura de Río Negro y advirtió sobre una posible «arbitrariedad institucional».

Este viernes, después del reconocimiento de Cambia Río Negro, La Libertad Avanza (LLA) solicitó a Pesatti que autorice la conformación de su bancada legislativa, según consta en una presentación elevada por el legislador Domínguez.

Si bien el parlamentario ya había realizado ese pedido con anterioridad, ahora insistió tras la apertura del espacio alineado con el diputado nacional Aníbal Tortoriello. De prosperar el requerimiento libertario, el número de bloques en la Legislatura ascendería a nueve, profundizando la fragmentación parlamentaria.

Desde diciembre de 2023, el cuerpo legislativo estuvo conformado por siete bancadas: la oficialista Juntos Somos Río Negro; los dos espacios peronistas, PJ–Nuevo Encuentro y Vamos con Todos; además del PRO, el ARI, la UCR y Primero Río Negro.

Domínguez fue electo por Primero Río Negro y posteriormente se incorporó a las filas de La Libertad Avanza.

El legislador Domínguez insistió por el reconocimiento del bloque de LLA. Foto: Marcelo Ochoa.

En su nota dirigida a Pesatti, solicitó que se adopte una decisión “coherente con los valores de pluralismo y democracia” y reclamó que se habilite el bloque libertario “sin más dilaciones”.

En otro tramo del escrito, advirtió que negar el reconocimiento implicaría “una contradicción con los propios actos, una afectación directa al principio de igualdad y la configuración de un grave acto de arbitrariedad institucional”, incompatible —según sostuvo— con el orden constitucional vigente.

El legislador remarcó que un eventual rechazo solo podría explicarse por razones ideológicas, al sostener que “se deniegue un bloque únicamente por ser contrario a sus ideas”, lo que consideró abiertamente contradictorio con los valores invocados en resoluciones recientes.

Domínguez recordó que su pedido lleva más de un año sin una respuesta favorable y puso el foco en los argumentos utilizados por Pesatti para autorizar el bloque Cambia Río Negro, entre ellos la apertura democrática, el pluralismo político y el fortalecimiento institucional de la Legislatura.

En ese sentido, consideró que los mismos criterios deben aplicarse a La Libertad Avanza mientras entendió que la conformación de bloques legislativos no debe entenderse como una facultad discrecional, sino como una expresión del mandato popular y del funcionamiento democrático del Parlamento.

Domínguez fue electo junto a Yolanda Mansilla por Primero Río Negro, pero que, tras su incorporación a LLA, ese partido de origen presentó un recurso judicial para recuperar su banca. Ese trámite todavía se encuentra en análisis en el Juzgado Electoral de Río Negro, a cargo de Carlos Da Silva.