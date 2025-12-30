El vicegobernador Pesatti autorizó la conformación del bloque legislativo Cambia Río Negro

Finalmente el vicegobernador Pedro Pesatti se decidió y autorizó el funcionamiento del bloque legislativo Cambia Río Negro, integrado por Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, que tienen su referencia en el diputado nacional Aníbal Tortoriello.

Desde la Legislatura rionegrina se indicó que «la resolución es el resultado de un profundo análisis sobre la composición política del Parlamento provincial» y que «si bien ambos legisladores accedieron a sus bancas a través de la alianza provincial que compitió en las elecciones de 2023 —la cual postuló a Aníbal Tortoriello como candidato a gobernador—, aquella coalición derivó posteriormente en el funcionamiento de los bloques PRO–Unión Republicana y Coalición Cívica–ARI–Cambiemos».

«A diferencia de otros legisladores surgidos de esa experiencia electoral, Ibarrolaza y Mc Kidd han sostenido de manera constante su pertenencia política al espacio encabezado por Aníbal Tortoriello y, como consecuencia de ello, carecían de un ámbito parlamentario propio» se explicó.

«La Presidencia concluyó que resulta institucionalmente improcedente invisibilizar a dos legisladores, manteniéndolos sin una identidad parlamentaria reconocida, y por esa razón resolvió oficializar la identidad política de ambos legisladores».

La decisión administrativa se sustenta asimismo en el deber de garantizar la pluralidad de voces dentro del Cuerpo y en un sólido registro de antecedentes parlamentarios, mediante los cuales fueron oportunamente reconocidos bloques en condiciones idénticas. Entre ellos se mencionan los bloques Crecer con Principios, Foro Rionegrino, Edgardo Castello, Eva Perón, Carlos Auyero y Acción y Transparencia, entre otros.

Con esta medida, el bloque «Cambia Río Negro» queda formalmente constituido y habilitado para ejercer plenamente su labor legislativa de cara al próximo período 2026, en el marco del Reglamento Interno y de los principios que rigen el funcionamiento democrático de la Legislatura provincial.

La disposición firmada por el vicegobernador Pesatti subraya la legitimidad política actual de este espacio a partir de los resultados de la última elección nacional, en la que Aníbal Tortoriello —referente político de los legisladores solicitantes— fue el candidato más votado en la provincia, con el respaldo de un amplio sector del electorado rionegrino que, hasta el día de hoy, no cuenta con representación oficialmente reconocida en la Legislatura ni en la Comisión de Labor Parlamentaria.