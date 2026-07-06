Elecciones en Bariloche: hay plazo hasta el 7 de septiembre para presentar listas de convencionales

La Junta Electoral Municipal de Bariloche definió el cronograma para las elecciones a convencionales para la reforma de la Carta Orgánica Municipal que se realizarán el 1 de noviembre, y de este modo se habilitó la inscripción de candidatos y listas con plazo hasta el 7 de septiembre.

Mediante la Resolución 93, la Junta Electoral estableció todos los los plazos previstos por el Código Electoral, aunque todavía no se puede iniciar la campaña, que será a partir del 2 de septiembre.

Según el cronograma, firmado por Dana Guzmán, Ernesto Vicens y Norma Taboada, la presentación de listas y candidatos en representación de partidos políticos o alianzas se puede realizar a partir de hoy y hasta el 7 de septiembre a las 13 horas en la sede de la Junta Electoral. Luego los apoderados de las fuerzas tienen vista para poder realizar eventuales impugnaciones y la resolución definitiva de las autoridades electorales con la oficialización se dará el 22 de septiembre.

Bariloche vota con Boleta Única de Papel desde hace más de una década, por eso se debe instrumentar el procedimiento de sorteo de ubicación de las fuerzas que se realizará el 24 de septiembre.

El diseño de la boleta estará listo para el 2 de octubre y luego de un plazo de observaciones, la papeleta definitiva se oficializará el 22 de octubre.

La campaña electoral debe comenzar a partir del 2 de septiembre, 60 días antes del comicio, y los actos de gobierno estarán restringidos a partir del 22 de octubre, mientras que la veda electoral comienza el 31 de octubre, un día antes de la elección.

La elección de convencionales constituyentes se desarrollará el domingo 1 de noviembre, entre las 8 y las 18. La elección se producirá por sistema D’Hondt con un piso del 5% de los votos y los convencionales deben comenzar su tarea a las 48 horas de su designación formal.