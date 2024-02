La ministra de Educación de Río Negro prevé un año escolar «muy complejo»

La continuidad de los programas de extensión horaria “todavía no está confirmada, pues la Nación no ha garantizado su financiamiento”. dijo la ministra. Foto: Marcelo Ochoa

En Río Negro se programó el inicio de las clases para el 11 de marzo.

Ese comienzo genera dudas por las advertencias de medidas de fuerza del gremio docente pero, también, existe incertidumbre por la puesta a punto por parte del ministerio y, además, el sostenimiento de las modalidades de extensión horaria, cuyo financiamiento nacional todavía no está confirmado.

La ministra de Educación, Patricia Campos anticipa que será un “año muy complicado” y, entre las dificultades, entiende que habrá un escenario “muy distinto porque los estudiantes que se despidieron a fin de año” no vuelven en “las mismas condiciones” y buscarán “respuestas diferentes de las escuelas”.

En relación al sistema, la funcionaria ratificó la revisión de los contratos laborales, confirmando bajas de agentes en diciembre y en enero por no renovaciones, como también, adelantó que se continuará con las prórrogas contractuales de corto plazo para seguir con las evaluaciones de los desempeños.

En diálogo con Río Negro, la ministra relativizó el tardío comienzo de las clases para el 11 de marzo (son “185 días clase efectivos” y Nación requiere 192), afirmando que “ las actividades con los docentes se inician el 14 de febrero”.

Agregó que “es necesario tener un espacio de intensificación de saberes para garantizar el acompañamiento a las trayectorias” y, “desde el 14 de febrero, las escuelas estarán recibiendo estudiantes para ese período de complementación”.

Campos explicó que “esto fue planteado y aceptado en el Consejo Federal” y precisó que “nosotros sacamos el calendario previo porque Nación definió los feriados muy tarde”. “Además, una semana más nos da más tiempo para volver en condiciones”,

La ministra resaltó el “muchísimo trabajo que se realiza con los consejeros Escolares para garantizar las escuelas abiertas, jerarquizando prioridades para intervenir los edificios, mientras que los equipos están trabajando en toda la parte pedagógica, entre ellas, designar la planta pedagógica”.

Números de servicios 33 Municipios firmarían algunos de los convenios por los cuatro servicios ofrecidos. Seis gobiernos locales no aceptarían ninguno.

Partidas para comedores $ 11.550 Millones de pesos es el monto presupuestado por Educación para la provisión de alimentos a los comedores.

-P: ¿La mayoría de los municipios participarán de los servicios escolares?

-R: Si. La semana próxima (por la que se inicia) se estarían firmando los convenios . Hemos tenido mucho diálogo y se los invitó a trabajar de una manera coordinada y distinta. Disponer de un convenio es mucho más ágil y el municipio está como un garante de que se puedan llevar adelante.

-P: ¿Y están pagando lo adeudado, qué era un reclamo de los intendentes?

-R: Si, como se programó, Educación está abonando desde la segunda semana de enero. Lo primero que tenemos que garantizar es el dinero de mantenimiento para empezar con la sanitización y los arreglos.

-P: El gobernador Weretilneck planteó una revisión de los contratos del personal y Educación tiene un número importante, especialmente porteros. ¿Cuál es la situación actual?

-R: En principio, todos los contratos fueron renovados excepcionales mientras Consejo Escolar debe contar con su evaluación. Nosotros pedimos un informe pormenorizado de desempeños de los porteros y en base a eso se trabaja. Se lo hace con los consejeros, que se ocupan de la redistribución y deben ejecutar. En diciembre y en enero ya existieron no renovaciones, y se seguirá con las evaluaciones, con prórrogas de contratos cortos. Quedarán quienes han demostrado compromiso y cumplimiento. Hay gente que fue contratado y nunca ha concurrido. También, hay muchas licencias.

-P: El ministerio tiene más de 2.000 agentes en ese estado, entre contratados y nombramiento con horas cátedras. La decisión será costosa…

-R: Estoy dispuesta. Es la orden que tuve del gobernador. Debemos estar ordenados y organizados para achicar gastos si la Provincia quiere ser autónoma. Levanto un papel y abajo hay desorden. Existían 23 personas de Educación con tareas en otras áreas, pero se averiguo y tampoco iban. Esos agentes cayeron todos, y no apareció ningún reclamo. Educación abarca muchos aspectos y hay que tratar de ordenar una cosa por vez.

-P: ¿Y ya entrando en los docentes, qué pasa con las licencias?

-R: Se está trabajando también en eso y próximamente se entregará un informe al gobernador.

-P: ¿Cómo advierte su vínculo con la Unter?

-R: Un buen diálogo y apertura. Ellos están pidiendo adelantar las paritarias del 23 de febrero y comunican el no inicio de las clases. Cualquier adelantamiento se debe definir en el Gabinete. Será un año muy difícil y muy complicado por el contexto nacional y provincial. Vamos a tener la obligación de dialogar y tratar de lograr consensos.

-P: La Unter siempre rechaza a las sumas fijas como aumentos de salarios, como ocurrió en enero y se repetirá en febrero. ¿En marzo se podrá volver con un esquema de porcentajes?

-R: Ellos siguen pegados al porcentaje y ya le dije de que deben salir de esa lógica. La Provincia ya no va a poder ofrecer un porcentaje porque no va a poder pagarlo. La situación es crítica. Hay que encontrar un punto de equilibrio con diálogo respetuoso con Unter. Se debe encontrar una salida.

P: ¿En este complejo contexto se puede trabajar en lo pedagógico?

-R: Se puede trabajar. Si, tenemos que estar muy atentos porque los estudiantes que despedimos en diciembre no serán los mismos cuando ingresen. No llegan con las mismas condiciones, volverán con situaciones muy difíciles y buscando respuestas diferentes de las escuelas, que deberemos atender.

-P: Vinculado a las respuestas escolares, Río Negro seguirá en el 2024 sus jornadas de más horas, con sus diferentes modalidades?

-R: Todavía no está confirmado, pues la Nación no ha garantizado su financiamiento. Con la viceministra Ana Laura Giovanini, el jueves tuvimos un zoom con funcionarios nacionales y hablaron de la continuidad de los recursos pero, en realidad, no tenemos todavía la certeza del ingreso de ese dinero y si no llega correrán peligro muchos programas. La semana próxima -8 y 9 de febrero- se reunirá el Consejo Federal de Educación y esperamos tener las confirmaciones, que no estuvieron en el primer encuentro. Tampoco se conoce del financiamiento de las obras escolares

Licitaciones de transporte y convenios con municipios

Esta semana, Educación comenzará con la apertura de ofertas en las licitaciones para el servicio de transporte en siete municipios, con presupuestos que totalizan 2.179 millones.

Simultáneamente, el ministerio avanza con convenios con 33 municipios, incluyendo la provisión de alimentos a comedores escolares. La Provincia presupuestó casi 11.550 millones de pesos para esa atención alimentaria.

Durante el año pasado, los comedores atendieron a más de 33.500 alumnos. Foto Archivo

Según la matricula del año pasado, unos 33.541 estudiantes concurrían a comedores y 167.700 recibían desayuno o merienda.

Según las licitaciones de transporte de Educación para el primer semestre, las escuelas de Bariloche totaliza casi 771 millones de pesos; en Roca asciende a 551 millones; en Catriel llega a 337 millones; en Cinco Salto a los 240 millones y en Fernández Oro suma 192 millones. Las licitaciones se completan con Villa Regina, con 69 millones, mientras el servicio para Valcheta se cotizó por casi 19 millones.

Seis municipios no aceptaron ningún convenio y son Bariloche, Roca, Catriel, Regina, Fernández Oro y Huergo. La deserción total era mayor en el 2023, pues sumaban diez gobiernos locales.

En principio, la cartera educativa proyecta la firma de 128 acuerdos con 33 municipios, con aceptaciones totales o parciales de los cuatro servicios escolares (provisión de alimentos, transporte, mantenimiento e insumos).

En mantenimiento, 11 municipios se incorporarán y son Allen, Campo Grande, Godoy, Guardia Mitre, Jacobacci, Ramos Mexia, Belisle, Sierra Grande, Cinco Saltos, Conesa y Ñorquinco.

En la provisión de comedores, figuran cinco más, con la inclusión de siete nuevos -Campo Grande, Sierra Grande, Jacobacci, Belisle, Cinco Saltos, Conesa y Belisle- y la renuncia de dos (Regina y Catriel).

En Insumos y en Transporte, se sumarán seis -Campo Grande, Jacobacci, Sierra, Belisle, Conesa y Ñorquinco- aunque, con renuncias, para totalizar 33 y 28 acuerdos.