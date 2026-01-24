La «motosierra» llega a la Jefatura de Gabinete: Manuel Adorni apunta a un recorte del 20% para febrero

Manuel Adorni ya está por cumplir su tercer mes al frente de la Jefatura de Gabinete y ya planeó seguir con la directiva del presidente de Javier Milei de aplicar la «motosierra» en la estructura y planta de empleados que conforman el área.

El jefe de Gabinete tiene la idea de avanzar en febrero con un recorte del 20% de la nómina de trabajadores, pero también de las dimensiones del organigrama.

El recorte estatal que planea Manuel Adorni

Desde la coordinación de ministerios adelantaron a Infobae que hasta el momento, la estructura funciona con 3018 personas. De ese total, Manuel Adorni tiene intenciones de recortar al menos 500.

La idea figura desde que llegó a la Jefatura a principio de noviembre y está entre las prioridades de sus colaboradores más estrechos que establecieron una fecha límite para que cada área realice una reducción de su nómina. «La Jefatura de Gabinete es enorme. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que la estructura estaba completamente sobredimensionada«, señalaron fuentes cercanas.

La medida no alcanzará solo a la lista empleados, sino que la intención es también reducir y ordenar el uso de los recurso. Ese trabajo compromete al equipo de la Unidad de Asesores del Gabinete en articulación con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger para concretar los planes.

La Jefatura de Gabinete tiene bajo su órbita a los secretarios:

Ignacio Devitt (Asuntos Estratégicos)

Federico Sicilia (Coordinación Legal y Administrativa)

Ian Vignale (Ejecutiva), Javier Lanari (Comunicación y Medios)

Darío Genua (Innovación, Ciencia y Tecnología)

Daniel Scioli (Ambiente y Turismo).

Y trascendió que las dos últimas registran el mayor caudal de empleados acumulados, en especial en Parques Nacionales.

Desde la Jefatura indicaron que la reducción tendrá impacto en el monto total que se destina al pago de sueldos, al tiempo que garantizan que servirá para ordenar estructuras repetidas y funciones duplicadas, pero aclaran que no afectará el desempeño de la gestión.

Adorni ya había aplicado recortes en diciembre cuando redujo gastos y el uso de vehículos oficiales y choferes. Lo hizo a través de un comunicado en el que dispuso la revocación inmediata de las asignaciones de autos para el personal bajo la órbita del organismo.

El área contaba hasta ese momento con 78 autos a disposición utilizados por el personal y ahora opera un protocolo de gestión que debe contemplar la justificación y la solicitud de cada empleado, la cual luego es revisada por la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.

Otra medida en la que trabaja el área es la prohibición de pasajes en primera clase para funcionarios con una limitación en el monto destinado a viáticos.

Los planes de achicamiento estatal no alcanzan solo a la jefatura de Gabinete, también llegarán a otras áreas. «La motosierra es constante«, justificaron desde la Casa Rosada.

