Reforma laboral: Diego Santilli confirmó que viajará a Misiones y Corrientes para sumar el apoyo de los gobernadores

La gira por provincias de Diego Santilli continuará la semana que viene. El ministro del Interior confirmó que sumó a su agenda de recorridas a las provincias de Corrientes y Misiones. El objetivo, al igual que su paso por Neuquén, es blindar la sanción del proyecto de reforma laboral que la Casa Rosada envió al Congreso.

La agenda de Diego Santilli: el panorama en Corrientes

El ministro del Interior se mostró optimista y cree que el proyecto puede ser aprobado antes de marzo, es decir, en el debate del Senado con fecha en febrero.

Los plazos previos a que comience el debate parlamentario son acotados y esto forzará al funcionario a ajustar en un lapso de días su nueva incursión en el litoral. Fuentes de la cartera adelantaron a Infobae que las fechas exactas se definirán en breve.

Santilli aseguró que la zona del litoral le ha sido favorable hasta ahora. Por ejemplo en la provincia del Chaco logró que el gobernador, Leandro Zderó, ratificará su acompañamiento.

El panorama en Corrientes es poco alentador aunque el oficialismo se aferra al hecho de que no expresaron un contundente rechazo porque abrieron una vía de diálogo. El nuevo gobernador, Juan Pablo Valdés, manifestó que iba a debatir los pros y contras del proyecto para definir su postura: «Hay algunos puntos que nos preocupan», y dijo que prestará especial atención a si «no se violentan los derechos de los trabajadores».

Corrientes es una provincia clave para el Gobierno. De los 72 senadores, el Ejecutivo necesita reclutar 37 voluntades en una votación. El 8% lo aportaría la provincia del litoral.

La posición expresada por Juan Pablo Valdés difiere de la que manifestó su hermano y antecesor, Gustavo Valdés, días antes de entregar el mando cuando anticipó su acompañamiento a la reforma.

El plan principal del funcionario nacional es reforzar el compromiso y convencer al nuevo mandatario provincial de avalar la propuesta en el Congreso.

La agenda de Diego Santilli: el panorama en Misiones

En la provincia de Misiones el panorama es diferente. El ministro del Interior tiene un acuerdo establecido con el gobernador, Hugo Passalacqua, como con quien detenta el poder real, Carlos Rovira.

Santilli viajó a Misiones en noviembre y en ese entonces estableció un primer diálogo. El distrito también está en condiciones de aportar tres votos claves en el Congreso: el oficialismo suma los de Carlos Arce y Sonia Decut; y la minoría corresponde al referente del PRO, Martín Goreling.

Sin embargo desde la última visita del funcionario nacional, en la provincia se complicó el panorama financiero. El gobierno del Frente Renovador de la Concordia tuvo que desdoblar el pago del medio aguinaldo y también inició una moratoria impositiva. Además, congeló el pase a planta permanente en el Estado.

La necesidad de recursos puede ser un factor esencial en la discusión para alinear voluntades.