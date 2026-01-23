Compras récord del Banco Central impulsan la baja del riesgo país al mínimo en siete años

El fin de la semana mostró la consolidación de dos parámetros centrales para el programa económico, como son la baja sostenida del riesgo país y la acumulación de reservas por parte del Banco Central. El indicador soberano descendió a 534 puntos, el valor más bajo desde junio de 2018.

El Banco Central sigue comprando dólares y retrocede el riesgo país

La caída se produjo en medio de una mejora en el clima financiero internacional y en una nueva rueda con mejoras en la cotización de los bonos. En caso de afianzarse la tendencia bajista del riesgo país, el gobierno estará muy cerca de salir a refinanciar deuda en el mercado voluntario, su principal objetivo financiero.

Durante una reciente entrevista, el presidente, Javier Milei, confirmó esta pretensión, pero aclaró que solo será para cubrir vencimientos de capital, dado que no tomará nueva deuda debido a que la economía opera con superávit fiscal y con ello pagará los intereses.

En el plano global, los mercados reaccionaron positivamente a las declaraciones de Donald Trump que distendieron las discusiones por la posesión del territorio, que es administrado por Dinamarca.

En el escenario interno, la señal más fuerte es la continuidad del plan de compra de dólares por parte del Banco Central.

Luego de 15 ruedas de adquisiciones continuas, la autoridad monetaria acumuló compras por U$S 978 millones. Hoy fueron U$S 75 millones. La dinámica de compras supera ampliamente el techo de 5 % de mercado que había anunciado el propio Banco Central al comunicar el plan.

Esta decisión era un reclamo de los inversores para que la autoridad monetaria recomponga sus reservas. Si bien las brutas alcanzan a U$S 45.561 millones, las netas aún son negativas en U$S 3.500 millones. Este panorama hace vulnerable la situación del país ante cualquier shock externo y, en consecuencia, condiciona el precio de los bonos.

Con un Banco Central que ahora muestra decisión para recomponer reservas, el ánimo es otro y muchos ven una oportunidad de “entrar en Argentina” a estos precios, antes incluso de que la situación se normalice completamente.

El comportamiento del Central se dio en paralelo a una nueva flexibilización del cepo cambiario para las empresas. La entidad a cargo de Santiago Bausili habilitó el repago anticipado de capital e intereses sin aprobación previa en ciertos casos, siempre que la compañía refinancie extendiendo la vida promedio de sus pasivos o emita un nuevo bono; también incluye el pago anticipado de cuotas de capital.

Pese a que esta medida supone una mayor demanda de divisas, la cotización del dólar se mantiene estable y el oficial cerró a $ 1.405 y $ 1.455 con una suba marginal de $ 5. Para los ahorristas minoristas, el precio se ubicó en $ 1.400 y $ 1.450, mientras que el “blue” cedió a $ 1.465 y $ 1.485, en Córdoba, aún se pagó cerca de $ 1.500.

En la plaza financiera, el MEP quedó en $ 1.465 y el Contado con liquidación en $ 1.513.

Esta estabilidad del tipo de cambio también se emparenta con la emisión de obligaciones negociables en dólares de empresas y algunas de provincias. El Banco Central calculó que aún restan liquidarse unos U$S 3.600 millones de colocaciones realizadas en las últimas semanas.

Los inversores entienden que esta “oferta latente” también mantiene a raya el precio de la divisa.

Otro movimiento detectado por analistas económicos en los últimos días son compras de dólares del Tesoro al Banco Central.

El economista Amilcar Collante precisó que serían unos U$S 270 millones al 19 de enero. Esta operación tiene una serie de efectos. Por un lado, el Tesoro compra para acumular divisas para el pago de deuda. Al comprarle al Banco Central directamente, no participa de la rueda y por eso no presiona sobre el tipo de cambio. El dato negativo es que le quita reservas al Banco Central.

Por el momento, este traspaso está disimulado por una suba constante de las reservas brutas a partir del alza de la cotización del oro, que actualmente está en un valor histórico de U$S 4.963 la onza.

En la plaza accionaria, el MERVAL subió un 1 %, mientras que los ADRs en Nueva York mostraron resultados mixtos.

Luis Caputo exultante

El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó de “muy fructífero” el viaje al Foro Económico de Davos y afirmó que el presidente Javier Milei “atrae inversiones”.

Caputo sostuvo que “el Presidente se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad. Cada vez más respetado y escuchado”.

“Esto no es trivial, ya que ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios”, indicó el ministro.

Los salarios pierden contra la inflación

Los salarios registrados del sector público y privado perdieron más de 5 puntos contra la inflación entre enero y noviembre de 2025, lo que explica las caídas en los niveles de consumo. La falta de recomposición salarial, luego de la pérdida que se produjo en 2024, limita las posibilidades de mejoras en la demanda.

Los datos corresponden al INDEC, que habitualmente informa la evolución de salarios con dos meses de rezago. El gobierno había frenado aumentos por paritarias por encima del 1 % para contener la inflación. Los salarios subieron un 25,6 %, mientras que la inflación fue de 31 %.

Corresponsalía Buenos Aires