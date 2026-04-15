La Municipalidad de Viedma ya cuenta con las tierras cedidas por la colonia penal U12

La Municipalidad de Viedma completó el trámite administrativo y ya puede tomar posesión de las 24 hectáreas cedidas por el gobierno Nacional y que formaban parte del predio de la colonia penal federal U12.

La operación se inició hace casi diez años, con el pedido por parte del municipio; tuvo un gran avance en septiembre de 2023 cuando fueron cedidas con fines específicos mediante la Ley 27724 impulsada por los entonces senadores Miguel Pichetto y Alberto Weretilneck, esa donación de aceptó en 2024, y se concretó en los últimos días.

A principios de marzo el intendente Marcos Castro firmó la escritura del traslado dominial de casi la mitad de la superficie de la unidad penitenciaria y el pasado martes el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza impulsada por el Poder Ejecutivo que permite la zonificación de esas tierras y su incorporación a la zona urbana, lindantes con el desarrollo del Distrito Sur.

Durante el tratamiento en el recinto el concejal Luciano Ruiz presentó la iniciativa y destacó que «este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo es un proyecto muy técnico porque aquí lo que estamos haciendo es dar una porción de tierra que hace poco tiempo pasó a ser parte de la municipalidad de Viedma».

Agregó que «este cambio de zonificación va a poder permitir generar nuevos lotes en la ciudad, y que seguramente en el transcurso de los próximos meses habrá novedades y van a ser muy buenas noticias para nuestros vecinos que están deseosos de poder acceder a una porción de tierra para poder desarrollar en algún momento el hogar que determine sus vidas».

La Ley 27724, promulgada en octubre de 2023, transfiere a título gratuito inmuebles del Estado Nacional a la provincia de Río Negro para el desarrollo de proyectos urbanísticos, establece un plazo de 10 años para cumplir con el cargo (inversión) y prevé la reversión de dominio si no se cumple.

Según la norma nacional los terrenos deben destinarse a proyectos urbanísticos, de infraestructura y mejoramiento; y de acuerdo a estimaciones oficiales esa franja de tierras permitirá sumar 500 lotes a los desarrollos que varias organizaciones sociales llevan adelante en el Distrito Sur.

