La mutual de Neuquén: apareció el hombre de los $350 millones y tiene el mismo defensor que Levi

El abogado Sebastián Perazzoli se retira de la sede policial luego de los allanamientos del 30 de enero. (Foto: Matías Subat)

El próximo miércoles 18, apenas se reanude la actividad luego del fin de semana largo de Carnaval, Fernando David Irrazábal se presentará en la fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén y designará abogados defensores.

Empezará así a ceder el misterio en torno al empresario que retiró 350.000.000 de pesos en efectivo en el primer semestre del 2025 y que está imputado en la presunta administración fraudulenta que se atribuye al secretario adjunto de la Uocra, Juan Carlos Levi.

La novedad la dio a conocer este sábado a diario RÍO NEGRO uno de sus flamantes abogados, Sebastián Perazzoli, quien adelantó que asumirá la representación de Irrazábal junto con su socio Gustavo Palmieri.

Perazzoli y Palmieri son también los abogados de Levi, el presidente de la Asociación Mutual de Trabajadores Neuquinos de la Construcción.

Esa entidad le depositó los 350 millones de pesos a Irrazábal el 25 de enero del 2025 en concepto de «servicios empresariales».

De acuerdo con lo que dijo Perazzoli, tiene «una empresa sin vínculos con Levi, que realizó tareas de movimientos de suelo, cercado y demás dentro del terreno» donde se construye la mutual.

Movimientos de suelos y cercado en el predio donde se construye la mutual: los servicios empresariales que habría prestado Irrazábal. (Foto: Juan Thomes)

Agregó que «recién el viernes le llegó la notificación de fiscalía para designar defensor».

Como informó este medio, resultaba llamativo la demora de la fiscalía en intimarlo. El 30 de enero allanaron la vivienda de familiares en Rincón de los Sauces, no lo encontraron, y nada se sabía de él hasta ahora.