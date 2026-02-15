«Si no firmás no trabajás»: obreros rompen el silencio sobre la mutual de Levi en Añelo

Los primeros días del otoño del 2024 se hacían sentir en Vaca Muerta. Una empresa había contratado un grupo heterogéneo de trabajadores para una obra en el límite entre Rincón de los Sauces y Añelo. En el obrador se mezclaban oriundos de Salta y Tucumán con los locales. Lo que parecía un trámite más de ingreso terminó revelando que el trabajo tenía condiciones adicionales. “Estábamos firmando los papeles con el personal de Recursos Humanos para darnos de alta y comenzó a llegar la gente de Levi. El clima cambió inmediatamente”, relató uno de ellos.

El grupo identificado con chalecos de Juan Carlos Levi, mandamás de la Uocra en Añelo, lo integraba Ángela Barahona, esposa del dirigente y diputada provincial por Comunidad hasta julio del 2024. Muchos ni la conocían.

Recorrieron las mesas con impunidad. Algunos hacían el gesto de llevarse la mano a la cintura, como si ocultaran un arma.

Promesas de mutual

Barahona «nos empezó a hablar de afiliarnos a la mutual», dijo otro trabajador, que al igual que el anterior aceptó una entrevista con diario RÍO NEGRO a cambio de que no se revele su identidad. «Nos prometieron descuentos en comercios, sorteos, beneficios como acceso a terrenos en Añelo», señaló.

La oferta era tentadora: «si te daban de baja (en el trabajo, algo común en la construcción) por tres meses no te cobraban la cuota y se comprometían en ese tiempo a darte laburo otra vez», puso como ejemplo el tercer obrero.

El apriete

Pero llegó un momento en que los buenos modales fueron dejados de lado. «Si no firmás, no trabajás, nos dijeron. Hubo casos de compañeros que perdieron la categoría por negarse. Así que la mayoría firmó».

«En mi caso me descontaban 100.000 pesos por quincena. Imaginate, yo ganaba 600.000. Era mucha plata».

El diálogo con los trabajadores con periodistas se produjo este último viernes en el estudio del abogado Maximiliano Gómez, quien los patrocina como querellante.

En octubre del 2024 denunciaron en la físcalía los descuentos compulsivos por parte de Levi y ese legajo dio paso a la investigación que permitió descubrir que durante el primer semestre del 2025, la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos recaudó un total de 1.002.646.526,77 pesos que fueron a manos de tres proveedores, dos de ellos familiares del director Levi y su esposa.

Bajo sospecha

La mutual despierta sospechas desde hace tiempo. Ya en agosto del 2024, el líder del sindicato de la construcción y rival político de Levi, Víctor Carcar, había advertido que en la Uocra «no tenemos mutuales, eso no lo avalamos, tengan cuidado que no lo avalamos».

En una entrevista periodística de esa fecha, afirmó que «tengan cuidado si dan los datos, el problema es que a los 20 días nadie va a ver a la gente y quedamos todos mal».

Presunta administración fraudulenta

Los testimonios de los trabajadores fueron obtenidos en el contexto de una investigación judicial que apunta al Consejo de Administración de esa mutual, y a Juan Carlos Levi en su doble carácter de presidente y de secretario adjunto de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de Neuquén.

Para conseguir el trabajo, casi todos los operarios firmaron la afiliación a la mutual. Pero ninguno dijo haber recibido un beneficio a cambio. «Yo fui una vez a (menciona el comercio) y no estaban enterados del convenio», dijo.

Otras firmas hicieron llegar copia de notas en las que expresan su desconocimiento a mantener algún acuerdo con la mutual de Levi.

Existían grupos de mensajería «en los que se anunciaba el sorteo de premios pero iban corriendo siempre la fecha».

Una de esas tómbolas se concretó, sortearon una camioneta, un vehículo, y millones de pesos como tercer, cuarto y quinto premio. Lo hicieron a través del IJAN para dar imagen de transparencia.

Clima de malestar en la obra

Dentro de la obra, los tres testigos coincidieron en que el malestar no estaba vinculado a las tareas en sí, sino al clima que se generaba alrededor. “Vivimos un par de meses largos así, feos, de malestar”, resumió uno de ellos al describir ese período. Señalaron que la rutina laboral se veía atravesada por situaciones de persecución, maltratos y amenazas de despidos por parte de los delegados del gremio.

Según explicaron los obreros cuando un trabajador se mostraba en desacuerdo o evitaba participar de ciertas actividades, el trato cambiaba. “Hacían muchas asambleas y si no queríamos participar, todo el tiempo la amenaza”, dijo uno de ellos, mientras otro agregó que eso a veces se traducía en dificultades para conseguir categoría, capacitaciones o tareas específicas.

Los trabajadores también mencionaron que en distintas etapas de la obra circulaban pedidos para asistir a actividades y actos vinculados a la vida gremial y política. Según explicaron, no siempre era una convocatoria formal, pero sí reiterada. “Había un grupito que sí o sí tenía que ir”, señaló uno de ellos, mientras otro recordó que en ocasiones se los buscaba directamente en horario laboral.

Nuevos querellantes

En este contexto, más obreros de la construcción avanzan para incorporarse como querellantes en la causa judicial que investiga el manejo de fondos de la Asociación Mutual presidida por Levi.

El abogado Maximiliano Gómez, quien representa a trabajadores que denunciaron irregularidades, confirmó que se están organizando más presentaciones.

La iniciativa de sumar adhesiones se da en el marco de una pesquisa que comenzó a raíz de denuncias de obreros y que ahora incluye análisis de movimientos financieros.

Según explicó Gómez, la intención es que cada nueva adhesión quede formalizada con respaldo documental, garantizando además la reserva de identidad de quienes lo solicitan.

El abogado querellante señaló que varios obreros le trasladaron su intención de intervenir en la causa tras conocer más detalles de la investigación y recibir asesoramiento. También indicó que el interés principal de los trabajadores es poder reclamar ante la justicia la restitución de aportes y el esclarecimiento del circuito de fondos investigado.

En paralelo a la ampliación de querellantes, Gómez adelantó que solicitarán una audiencia de control de investigación para plantear posibles medidas de embargo de cuentas vinculadas a la mutual, mientras avanza el análisis de prueba en sede penal. Esta audiencia fue solicitada recientemente y aguarda fijación de fecha por parte de la oficina judicial.

El comienzo de la investigación

La causa se inició con denuncias por presuntas afiliaciones bajo presión y descuentos a empleados, y con el paso de los meses derivó en el examen de transferencias y documentación vinculada a la entidad.

La fiscalía de Delitos Económicos investiga el destino de más de mil millones de pesos recaudados por la mutual, y si esos fondos fueron distribuidos entre empresas de familiares de Levi y Barahona.

En el expediente, la fiscal Rocío Rivero, su jefe Pablo Vignaroli y su equipo analizaron documentación contable, contratos y movimientos bancarios como parte de la pesquisa por presunta administración fraudulenta, y realizaron allanamientos simultáneos en diferentes sedes y domicilios vinculados a la entidad y a Levi.