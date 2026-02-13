Luis Bertolini no renuncia como intendente de Plottier: «Los allanamientos fueron para amedrentarme»

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, aseguró este viernes en conferencia de prensa que no renunciará a su cargo y calificó de «invasivos y desproporcionados» los allanamientos que realizó la fiscalía de Delitos Económicos la semana pasada. «Estoy incomunicado, no tengo teléfono celular hace una semana», planteó.

Los operativos se realizaron en Neuquén, Plottier y Cipolletti en el contexto de una investigación por supuesta defraudación contra la administración pública, que incluyeron su propia vivienda.

Bertolini dio una conferencia este mediodía secundado por los abogados Javier Pino Muñoz y Maximiliano Gómez.

«Hace más de un año se vienen instalando rumores. Me ha cansado el tema y voy a volver a decirles que no está en mi intención dejar el cargo», afirmó sobre una eventual renuncia y dijo que será «fiel al mandato que me ha dado el 57% de la población para cuatro años».

Respecto de la denuncia que motivó la investigación de la fiscalía, aseguró que se está haciendo «un control muy exhaustivo en toda la documentación y todas las áreas» y que «se van a investigar los procesos administrativos para buscar si hubo una irregularidad o no y de esa manera se van a clarificar las responsabilidades».

Sobre el operativo, planteó que fue «desproporcionado e invasivo». «Fue una acción para amedrentarme. Estoy incomunicado, no tengo teléfono celular hace una semana», cuestionó.

«Quieren ganar a través del escritorio»

El abogado Pino Muñoz dijo que «el intendente no ha cometido ningún delito» y acusó a «una agrupación política que quiere ganar a través del escritorio el espacio de poder que tiene el intendente».

Sobre uno de los aspectos de la denuncia, que es un decreto de Bertolini que eximió de tasas al barrio privado «Los Canales», el abogado dijo que la suspensión transitoria del cobro fue «porque si el intendente hubiera hecho lo contrario le hubieran iniciado un juicio al Estado municipal. Fue prudente».

Sobre el mecanismo de contratación con la empresa Valco, de la cual la fiscalía investiga si tiene vínculos con funcionarios, Muñoz indicó que «se van a iniciar sumarios para deslindar responsabilidades administrativas». Destacó que existe un principio de confianza por el cual el intendente, cuando firma un acto administrativo, confía en quienes realizaron los procesos previos.

Bertolini defendió que los trabajos de obras se hicieron y sugirió que hay un malentendido con hay una empresa «con un nombre similar» que no tiene CUIT.

La sucesión en el Concejo Deliberante de Plottier

El Concejo Deliberante de Plottier tendrá la semana que viene su sesión preparatoria y allí se deberán definir las autoridades y cómo se conforma el orden sucesorio de la ciudad.

En la actualidad, la concejal de Comunidad, Malena Resa, es quien tiene la presidencia, pese a que no pertenecía al mismo partido de Bertolini y apoyó su candidatura en 2023 con una colectora.

Si bien el intendente dijo que no intervendrá en la decisión para respetar la independencia de poderes, su abogado pidió que los concejales «designen a una persona que esté alineada con la gestión del intendente, que tengan criterio de razonabilidad».

Esto es porque temen que el Deliberante pueda impulsar alguna acción para suspenderlo preventivamente o removerlo del cargo.

La investigación contra Luis Bertolini

La investigación se inició a instancias de una denuncia presentada a mediados de enero de este año.

En la denuncia se consignaron dos situaciones. En primer lugar, el decreto 646/25 mediante el cual el intendente eximió del pago de tasas municipales a vecinos y vecinas del barrio privado «Los Canales» durante el primer semestre de 2025.

Y en segundo lugar, el manejo irregular en la contratación de parte de la comuna de una empresa privada para realizar diversas obras públicas, que estaría integrada por socios vinculados a autoridades municipales.

Los supuestos delitos que se investigan son administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles a la función pública e incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Bertolini ya está imputado en una secuela de las causas que involucran a la exintendenta y exvicegobernadora Gloria Ruiz.