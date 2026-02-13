Carnaval en Neuquén: cómo funcionarán los servicios durante el lunes y el martes

Neuquén capital se llenará de colores y música este fin de semana por el Carnaval 2026. Para el primer feriado extra largo del año, la municipalidad organizó distintas actividades para que locales y turistas disfruten antes de la vuelta a clases.

A partir de las 19 comenzarán las celebraciones en el centro capitalino con stands gastronómicos y culturales. Tras la caída del sol, las comparsas colmarán las calles con shows artísticos hasta la medianoche.

Por los feriados nacionales del lunes 16 y martes 17 de febrero habrá cambios en el funcionamiento normal de comercios, servicios y transportes públicos.

Carnaval 2026: cómo funcionarán los servicios en Neuquén

Desde el municipio anunciaron que prestaciones funcionarán con normalidad y cuáles operarán distinto:

La administración de la Municipalidad permanecerá cerrada el lunes y martes.

La recolección de residuos se prestará con total normalidad durante los dos días feriados, manteniendo los recorridos y horarios habituales.

Los Centros de Transferencia estarán cerrados lunes y martes, pero los vecinos podrán usarlos el sábado y domingo.

El transporte público operará con frecuencia de feriado tanto el 16 y 17 de febrero.

El servicio de estacionamiento medido (SAEM) no se cobrará ni lunes, ni martes.

Las oficinas de Turismo estarán abiertas de 8 a 20 para atender consultas de visitantes y vecinos.

Los balnearios municipales contarán con servicio de guardavidas a lo largo de la costa del Limay de 10 a 21 durante ambos días.

Los cementerios permanecerán abiertos al público de 9 a 19.

Líneas de atención que no pararán durante el Carnaval 2026

Línea 147 (Atención Ciudadana): funcionará de las 8 a las 15.

Línea 103 – Protección Civil: continuará disponible las 24 horas para atender emergencias.

Subsecretaría de las Mujeres – Guardia por violencia de género:

Lunes 16: atención de 10 a 13.

Área Legal: 299 5940203

Área Psico-social: 299 5940216

Martes 17: atención también de 10 a 13.

Área Legal: 299 5940258