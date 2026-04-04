La nueva avenida Mosconi: Gaido confirmó que en 60 días habilitarán el sector cercano al puente

El intendente Mariano Gaido recorrió los avances de la Gran Avenida en el sector sur, específicamente en la zona próxima al puente carretero.

Esta obra se posiciona como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la gestión, buscando optimizar de manera definitiva el flujo vehicular en un punto neurálgico de la ciudad.

Durante la supervisión, el jefe comunal elogió la celeridad de las tareas, resaltando que el ritmo de ejecución es sostenido gracias al compromiso de las empresas neuquinas. A solo diez días de haber iniciado las tareas operativas, los resultados visibles confirman la capacidad técnica volcada en este corredor estratégico.

Un plan de conectividad metropolitana

La intervención no solo beneficiará el tránsito interno, sino que será fundamental para la salida hacia Cipolletti, la cual se prevé habilitar en un plazo menor a dos meses. Según Gaido, esto permitirá un tránsito mucho más directo y fluido para quienes se desplazan desde el oeste hacia el este de la capital.

El proyecto se integra en un esquema mayor que incluye los accesos desde Centenario y la Avenida Raúl Alfonsín. El objetivo final es consolidar una ciudad moderna y ordenada, donde la infraestructura vial acompañe el crecimiento demográfico y comercial de la gran capital patagónica.

Detalles técnicos y el innovador viaducto

Por su parte, Alejandro Nicola detalló que en el Tramo 6 ya se alcanzó un 80 por ciento de avance en las tareas de demolición y fresado del pavimento viejo. Este sector, que abarca 600 metros entre las calles Lázaro Martín y Leales, es una de las áreas críticas por su complejidad técnica y volumen de tránsito.

En este tramo específico se proyecta la construcción de un viaducto en altura, una solución de ingeniería que permitirá que la avenida circule de forma elevada. Debajo de la estructura se generarán nuevas conexiones transversales que eliminarán cuellos de botella históricos, vinculando calles como Alderete de forma más ágil.

Próximamente, los esfuerzos se concentrarán en la estructura de la colectora sur, obra que comenzará la semana entrante. La meta es que en 60 días este sector esté completamente operativo para el uso vehicular, minimizando las demoras para los usuarios habituales del puente interprovincial.

Operatividad y normalidad en el tránsito

Para sostener este nivel de avance, el municipio mantiene un despliegue de maquinaria constante, con 12 equipos trabajando en simultáneo. Actualmente, hay 35 trabajadores directos en la zona, sin contar los subcontratos que generan empleo genuino en el sector de la construcción local.

Finalmente, las autoridades llevaron tranquilidad a los conductores al informar que el tránsito desde Cipolletti hacia Neuquén no sufrirá modificaciones por el momento. La circulación se mantiene con total normalidad, garantizando que el desarrollo de la Gran Avenida no interfiera con el ingreso diario de miles de vehículos a la ciudad.