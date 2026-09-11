Exclusivo: El «Rey del fracking» invertirá 5.000 millones de dólares en Vaca Muerta

Harold Hamm, conocido como el «Rey del fracking» por el éxito que logró con su compañía petrolera Continental Resources en el shale de los Estados Unidos, no sólo desembarcó en Vaca Muerta con la adquisición de una serie de activos, sino que lo que planifica es una inversión más que agresiva. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reveló que en un encuentro con el empresario le confirmó que invertirá en Vaca Muerta nada menos que 5.000 millones de dólares.

Figueroa lo reveló en una entrevista exclusiva con Diario Río Negro, en la que detalló que mantuvo un encuentro con Hamm y el CEO de Continental Resources, Doug Lawler, durante su reciente visita a Estados Unidos.

Sobre el encuentro entre el gobernador, el intendente de la Ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, y el propietario de la petrolera con sede central en Okloahoma, Figueroa reveló que «fue una reunión importante porque es una compañía que tiene un gran nivel, y Continental va a venir con todo Neuquén porque tiene proyectado una inversión de 5.000 millones de dólares para los próximos años».

Horacio Marín con Harold Hamm, fundador de Continental Resources. Foto: gentileza.

El gobernador marcó que esa definición de parte del «Rey del fracking» «es muy importante porque además abre la puerta a la llegada de nuevas empresas de servicios que van a competir contra -las firmas que hoy están como- Halliburton, Schlumberger«.

Un aspecto clave para avanzar aún más en la reducción de costos de Vaca Muerta y sobre lo que el mandatario sumó que «también fue importante que las empresas neuquinas generaron esa vinculación con todas esas empresas de servicio para ser una plataforma para su llegada».

Los activos de Continental Resources en Vaca Muerta

La firma norteamericana llegó a Vaca Muerta a principios de año, al adquirir una participación del 20% en cuatro bloques petroleros que opera Pan American Energy (PAE), uno de ellos ubicado sobre Río Negro.

En este bloque puntual, Loma Guadalosa, en donde además se tiene como socio a TanGo Energy con el 35% del activo, la inversión inicial prevista para la exploración es de 36 millones de dólares.

Pero el golpe fuerte se dio en agosto, cuando se confirmó que Continental adquirió el 50% de los activos del grupo suizo Mercuria en una de las operadoras de Vaca Muerta como es Phoenix Global Resources. Con esta compra, valuada en unos 2.000 millones de dólares, la petrolera especialista en fracking pasó de ser solo socia a ser una jugadora plena.

Esta compra marcó ingreso de la firma de Hamm a seis áreas de Vaca Muerta: Mata Mora Norte y Mata Mora Sur, en Neuquén; Confluencia Norte y Confluencia Sur, en Río Negro y Los Toldos II Oeste (adquirida por Continental) y Bajo del Toro Este (que aporta el socio de Phoenix, Integra Capital).

De esta forma, la nueva Phoenix apunta a llegar a una producción de 100.000 barriles de petróleo para el 2031, convirtiéndose en una de las grandes jugadoras de Vaca Muerta y explicando porqué el nivel de inversiones confirmado por Hamm es tan alto. Un interés al que podría sumarse en pocas semanas otras seis áreas de Vaca Muerta por las que las firmas Phoenix junto a Continental hicieron ofertas en la reciente licitación que lanzó la estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

¿YPF suma un socio para el GNL?

Si bien Figueroa no quiso dar precisiones, el gobernador contó en el diálogo con Diario Río Negro que es posible que YPF sume a la brevedad otro socio para su proyecto exportador de gas natural licuado (GNL), por el cual de momento tiene como aliados a la italiana Eni y a la emitarí XRG del grupo ADNOC.

«Es importante el trabajo que se está realizando con YPF que está sumando quizá en los próximos días una nueva empresa para el GNL, con lo que es probable que exista un tercer proyecto de GNL en Argentina, y que parta desde Neuquén», reveló Figueroa.

De momento, el proyecto Argentina LNG avanza hacia una fase de 12 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA), estando pendiente de definición la segunda fase con la que se adicionan otros 6 MTPA y que el propio CEO de YPF, Horacio Marín, viene dando por hecho que se realizará casi en simultáneo con la primera etapa.

Y contó que participará de la Argentina Week que se realizará a fines de este mes en París, en donde dijo que se espera que Neuquén y Vaca Muerta tengan un lugar muy importante, porque «hay mucho interés en empresas europeas por dialogar con todos nosotros»