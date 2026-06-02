La reacción del gobierno de Javier Milei después de un nuevo guiño judicial en el caso YPF en Estados Unidos

La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de reconsideración (rehearing in banc) de la sentencia a favor de la Argentina que había presentado por el fondo Burford en el caso YPF.

De esta forma, la única alternativa que le queda a los litigantes es presentarse ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, en los próximos 90 días.

Expertos en derecho internacionalconsideran que es casi nula la posibilidad de que el máximo tribunal estadounidense acepte abrir al tratamiento un caso de este estilo.

En consecuencia, se está un paso más cerca de revertir completamente el fallo de la jueza Loretta Preska que había condenado al país a pagar U$S 16.000 millones por la nacionalización de la petrolera.

“La decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”, señalaron desde la Procuración del Tesoro de la Nación.

Roberto Pico, Corresponsalía de Buenos Aires.

La reacción del gobierno de Javier Milei por un nuevo avance en el caso YPF

“Esta decisión confirma lo ya decidido, evitando para nuestro país un pago de 16.000 millones de dólares más intereses. Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4×4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031, y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo. Esto nos impulsa a seguir trabajando con determinación y confianza en el futuro de YPF, generando valor para la compañía y sus accionistas”, destacó Horacio Marín, presidente de YPF, en sus redes sociales redes sociales.

El presidente Javier Milei compartió el posteo de Marín y celebró el avance judicial: «Vamos YPF carajo». Además, compartió el comunicado de la Procuración del Tesoro y sentenció: «Nuevo éxito en la Justicia de New York para YPF».

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se sumó a los festejos por el revés judicial al fondo Burford: «Excelente noticia», indicó acompañado de emojis de banderas argentinas.

