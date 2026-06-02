Mundial 2026: Axel Kicillof les prohibió a sus funcionarios viajar y advirtió que deberán renunciar si lo hacen

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, les prohibió a los integrantes de su gabinete viajar al Mundial 2026 que comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La decisión alcanza a ministros, secretarios y directores y fue presentada como una señal de austeridad frente a la crisis económica.

La orden fue comunicada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien aseguró que el mandato del gobernador será de cumplimiento pleno pese a que no tiene formato administrativo. Además, desde la Gobernación advirtieron que cualquier funcionario que decida viajar deberá abandonar su cargo.

Austeridad en el Gobierno de Buenos Aires ante la llegada del Mundial 2026

Bianco confirmó que la instrucción fue directa de Kicillof. “El gobernador nos pidió que alentemos a la selección desde nuestras casas”, afirmó durante una conferencia de prensa realizada en La Plata.

Según explicó, la medida busca evitar cuestionamientos sociales y garantizar que los funcionarios mantengan sus responsabilidades institucionales durante el desarrollo del torneo internacional.

“A mí me encanta el fútbol y nunca pude ir a un Mundial. Realmente me encantaría, pero tengo una responsabilidad política e institucional en un momento muy complejo”, sostuvo el ministro.

También descartó cualquier excepción dentro del Ejecutivo provincial. “Como dijo el gobernador, alentaremos todos desde la provincia de Buenos Aires y en el caso de que alguno haya sacado un pasaje, lo deja abierto y se va en las vacaciones. Verá cómo hace”, expresó.

Provincia de Buenos Aires busca diferenciarse del Gobierno Nacional

Bianco vinculó la medida con la situación económica actual. “Es una instrucción política. Me parece que no hay ningún funcionario que se le ocurra en este momento tan difícil de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, viajar a, en el uso de sus derechos, sus vacaciones”, agregó.

En La Plata también admiten que la decisión busca marcar diferencias con el Gobierno nacional. El contraste aparece mientras continúan las repercusiones por viajes realizados por integrantes del entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que derivaron en denuncias judiciales y pedidos de investigación.

Como alternativa para seguir a la Selección Argentina, los funcionarios podrán ver los partidos desde sus hogares o asistir a los fan fest que distintos municipios bonaerenses preparan para el Mundial 2026. Los eventos contarán con pantallas gigantes y acceso gratuito.

La iniciativa surgió tras un acuerdo con el CEAMSE, presidido por Claudio “Chiqui” Tapia, también titular de la AFA. De una reunión vinculada a la organización participaron intendentes de Lomas de Zamora, Pilar, Morón, General San Martín, Mercedes, Almirante Brown, Cañuelas y Quilmes.