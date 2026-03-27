Los argumentos para que la Corte de Apelaciones falle a favor de la Argentina en el caso YPF

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito falló a favor de Argentina en el litigio por la expropiación de YPF, en una decisión que tuvo fuerte impacto en los mercados internacionales y en el ámbito jurídico.

El tribunal revisó la sentencia previa del Distrito Sur de Nueva York, que había condenado al país a pagar unos 16.100 millones de dólares a accionistas minoritarios. Tras la apelación presentada por el Estado argentino, la corte resolvió revertir parcialmente esa decisión.

Un fallo dividido

La resolución se adoptó por mayoría, con dos votos a favor y uno en contra. Los jueces Denny Chin y Sarah Merriam Robinson respaldaron la postura argentina, mientras que José Cabranes votó en disidencia.

El fallo no solo anuló aspectos centrales de la condena económica, sino que además reconfiguró el encuadre legal del caso, abriendo la puerta a nuevas instancias judiciales.

Los argumentos clave

En su análisis, el tribunal consideró que los reclamos por daños presentados por los accionistas no son válidos bajo la legislación argentina. También concluyó que otras demandas carecen de sustento jurídico suficiente.

De esta manera, cuestionó la interpretación previa que había realizado el tribunal de primera instancia respecto a la aplicación del derecho argentino en el proceso de expropiación.

El caso se originó tras la estatización de YPF, que derivó en una serie de demandas de accionistas minoritarios. Estos sostenían que el Estado argentino incumplió normas establecidas en el estatuto de la compañía al tomar el control de la mayoría accionaria.

En paralelo, también habían presentado reclamos adicionales, como el denominado “impedimento promisorio”, que fueron desestimados en distintas instancias.

Impacto y próximos pasos

La decisión de la corte no cierra definitivamente el conflicto, ya que el expediente fue parcialmente remitido para continuar con otros procedimientos. Sin embargo, representa un avance significativo para la posición argentina en uno de los litigios más relevantes de los últimos años.

El fallo, además, marca un precedente importante en disputas vinculadas a expropiaciones estatales y será seguido de cerca por inversores y especialistas en derecho internacional.

Con información de Infobae.