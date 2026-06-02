Nuevo revés para Burford en el caso YPF: rechazaron su pedido de revisar el fallo a favor de Argentina

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria solicitada por Burford Capital por el fallo a favor de la Argentina en el caso YPF. La decisión judicial profundiza la derrota de la firma extranjera, que había pedido una revisión total tras un revés legal en marzo.

Burford había conseguido un fallo de primera instancia favorable dictado por la jueza Loretta Preska. Esa resolución obligaba al país a pagar una indemnización cercana a los 18.000 millones de dólares. Sin embargo, los magistrados Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson revirtieron esa postura y dejaron a la firma inglesa como la principal perdedora de la contienda jurídica.

Tras el derrumbe de sus acciones en los mercados de Londres y Nueva York por la sentencia adversa, el bufete solicitó la intervención del pleno de la Cámara para rever la medida y no limitarse a los tres jueces iniciales.

Sin embargo, el tribunal denegó el planteo a través de un texto breve firmado por «Clerk», una suerte de secretaría legal de la corte Catherine O’Hagan Wolfe, según precisó Infobae. El documento desestimó la apelación denominada técnicamente «en banc», un recurso aceptado solo en casos excepcionales.

“Esta decisión confirma lo ya decidido, evitando para nuestro país un pago de 16.000 millones de dólares más intereses. Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4×4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031, y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo. Esto nos impulsa a seguir trabajando con determinación y confianza en el futuro de YPF, generando valor para la compañía y sus accionistas”, destacó Horacio Marín, presidente de YPF, en redes sociales.

Las últimas vías legales por el caso YPF

Frente a la negativa de la Cámara de Apelaciones, el bufete internacional agota sus instancias en los tribunales ordinarios. El periodista Sebastian Marill precisó que el próximo paso natural para los demandantes será la Corte Suprema.

“Tras esta decisión, Burford tiene 90 días para intentar el último recurso disponible en EEUU: un pedido de revisión a la Corte Suprema (virtualmente cero chance de que eso prospere)”, dijo el ex subprocurador del Tesoro del gobierno de Alberto Fernández, Sebastián Soler, en la red social X.

A su vez, el fondo litigante anunció su intención de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Este organismo depende del Banco Mundial y representa la última alternativa internacional para sostener el reclamo multimillonario contra la Argentina.