La relación con Estados Unidos, otro tema que espera el dictamen de las urnas en las elecciones 2025

Además de la crisis económica y los escándalos de corrupción, los ojos durante esta elección están posados en la relación con Estados Unidos. Mientras los aliados al gobierno celebran el rescate del gigante del Norte como una muestra de apoyo de la principal potencia mundial, los críticos afirman que es una muestra de injerencia de Donald Trump, que detuvo la implosión de un plan económico que consideran agotado.

Sea como fuere, una fuente con acceso a las negociaciones afirma a Diario RÍO NEGRO que hubo dos canales por los cuales se llegó al rescate de Trump: uno, el oficial, a través de Cancillería y el Ministerio de Economía. Y otro, un “backchannel”, una especie de diplomacia paralela comandada por Tactic Global, una consultora contratada por la SIDE para tender puentes entre Buenos Aires y Washington.

Entre los directivos de esa empresa está el empresario Leonardo Scaturicce que, según una investigación de PERFIL, este año aterrizó en Aeroparque con más de una decena de valijas que las autoridades no revisaron tras una llamada “de arriba”. La mananing director de Tactic es Soledad Cedro, CEO de la filial argentina de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El miembro de Tactic que más llamó la atención es su managing partner Barry Bennett, un histórico del Partido Republicano y asesor de Trump durante su primer mandato, que estuvo circulando por Buenos Aires.

El periodista Carlos Pagni reveló que Bennett se reunió con miembros de la llamada “oposición amigable”: Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Republicano, Cristian Ritondo del PRO y el radical Rodrigo De Loredo. La revista Noticias lo llamó “virrey Bennett”, implicando que el lobbista sigue los designios de Trump aquí y que está influyendo en la política local. Dos personas presentes en esos encuentros le confirmaron su existencia a Diario RÍO NEGRO, que afirmaron que a Bennett le interesa que haya mayor “gobernabilidad”.

Elecciones 2025: la necesidad de aliados

Es que, según una fuente con conocimiento del backchannel entre ambas administraciones, como La Libertad Avanza no puede tener mayoría absoluta en el Congreso, va a necesitar aliados para que Javier Milei avance en sus objetivos: la reforma laboral e impositiva.

La fuente afirma que no solo la “oposición amigable” apoya las medidas, sino también los gobernadores, que tienen otro rol clave: como los recursos minerales pertenecen a las provinciales, van a ser cruciales para aprobar la llegada de empresas mineras estadounidenses.

Según esta fuente, Estados Unidos tiene la mirada puesta en las reservas de litio y uranio de Argentina y quiere que el Gobierno elimine la tecnología china, llegando incluso a instar a los ministerios a que dejen de utilizar productos del gigante de las telecomunicaciones Huawei, una vieja obsesión de Trump (alegando motivos de ciberseguridad, impuso multas a las empresas estadounidenses que utilizaban productos de esa empresa china).

Tanto el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo como su sobrino, el asesor Santiago Caputo, estuvieron comunicados de forma diaria con quienes llevaron a cabo las negociaciones paralelas, afirma la fuente. Quizás esto explica el reciente ascenso de Pablo Quirno, secretario de Finanzas y hombre de Toto, al puesto de Canciller. Y también el creciente runrún de que Santiago podría acumular más poder dentro del gabinete presidencial. La moneda está en el aire y mucho depende del resultado de hoy.